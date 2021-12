Y es que, al igual que en otras vías vehiculares de la ciudad, los Costera ya hicieron "suyo" el puente, y hasta carreritas juegan en los dos sentidos del mismo, cada uno de dos carriles muy pegados.

El puente es atemorizante porque tiene más de 3 curvas, además de que cuenta con desniveles.

"Siempre vienen rápido, no me ha tocado que jueguen carreras pero si los he visto en el puente y si he ido arriba cuando van rápido", señora Sara de 63 años.

"Siempre todos, por eso están los accidentes, me ha tocado en todos los que me subo que vienen rápido, no sé si les paguen por vuelta, tengan un tiempo ya limitado para la vuelta, siempre si se siente temerario, voy con mi esposa y le digo agárrate bien porque esta bola de cabrones no tienen madre. Tiene uno que andar ahí agarrados de las uñas", expresa Alfredo Dehesa de aproximadamente 64 años de edad.

Tembloroso

Imagen del Golfo recorrió el puente en 6 viajes de camión durante varios días. De las seis veces, en tres, los choferes iban a velocidades aproximadas a los 60-65 km/h, y si, la sensación de temeridad es notoria por las curvas del mismo y lo disparejo de la infraestructura vial.

El camión brinca mucho y en una de esas 6, el Costera iba haciendo "carreritas" con otro. Ir a una velocidad considerable y sumándole la altura, a muchos pasajeros les causa zozobra.

Las horas pico en donde las "carreritas" son más comunes: de 7 a 10 am, 2 a 3 pm y 8 a 10 pm.

En el recorrido a pie, a la mitad del puente, por la mañana y no en hora pico, no registramos exceso de velocidad.

Sin embargo, cuando un camión pasa más rápido, en la segunda curva de sur a norte, la estructura se zimbra en un movimiento trepidatorio bastante notorio.

Hace unos meses atrás, un arquitecto dijo para Imagen del Golfo que por su diseño, el puente podría tener problemas a futuro, al cargársele todas las rutas que van de la parte norte de la ciudad al centro, carga que tenía en total el puente Morelos, sin embargo un ingeniero civil aseguró que esto no era factible por la construcción correcta de la estructura.

En ninguno de los extremos del puente se vio ni a agentes de tránsito estatales ni municipales.