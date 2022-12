Incendio en Veracruz quemó sus ahorros y cartitas de los niños para Santa Claus

En una casa prestada han pasado estos días la familia Aguilar Vera, pues apenas este 20 de diciembre perdió todo su patrimonio, luego de que un cortocircuito, en la recámara, este incendio se dio en su vivienda ubicada en el Norte de la ciudad, en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4.

La señora Karina Vera, quien se dedica a poner uñas, dijo que esperan pasar la Navidad en la casa del hermano de su esposo.

"Nos estamos quedando aquí mismo, en Lomas 4, mi hermano me prestó su casa, él vive ahí mismo pero hasta Bosques. Y nos vamos a pasar la Navidad, ahí, con el hermano de mi esposo, que igualmente vive en Bosques", indicó.

Será una Navidad diferente a la que suelen pasar cada año, pues, a decir de la entrevistada, habían estado ahorrando para disfrutar de las festividades con sus tres hijos, uno de 5 años, el de en medio de 10 y la mayor, de 15 años.

Los ahorros de todo el año se redujeron a cenizas pues se encontraban guardados, precisamente en la recámara en donde inició el siniestro.

"Todos los ahorros los teníamos en esa recámara, todo lo que ahorramos mi esposo y yo, que todo el año ahorramos para cuando llegara diciembre y ya teníamos un guardadito ahí, pues fuimos juntando los billetes nuevos de 20, 50 y de 100 pesos. Además del aguinaldo que le acaban de dar a mi marido y mi semana, que me acababa de dar, todo se quemó", relató.

Ahora están en la zozobra de saber si los deseos y peticiones a Santa se cumplirán este 24 y 6 de enero, pues los más pequeños ya habían colocado sus cartitas en el árbol, que también se quemó.

"El pino era el que más le encantaba a mi hijo menor, a cada rato me decía préndelo mami, préndelo. Ya hasta tenían ahí sus cartitas para Santa Claus y los Reyes Magos. Pero ahora quién sabe, que va a pasar..."

Empezaron la reconstrucción

Agradeció los apoyos económicos que han recibido de familiares y amigos, lo que les ha permitido comprar cemento para empezar a reconstruir lo más afectado, sin embargo aún les falta más.

"Me han estado apoyando con dinero y ya se compró un poco de material. Mis primos que saben repellar me han ayudado, repellaron y empastaron y me están ayudando a pintar de blanco. El vecino de la ferretería me regaló una cubeta de pintura blanca, pero aún así necesitamos otra para que no se vea lo gris, porque ahorita ya no es negro ya es un poquito menos oscuro", dijo.

Además tendrán que poner piso nuevo en la recámara donde inició el fuego pues toda la losa se levantó, por lo que requieren de losetas y pegazulejo.

Les falta ropa

Aunque la solidaridad de los veracruzanos se ha manifestado, la familia aún necesita ropa, principalmente para el niño de 10 años y la niña de 15 años.

"El más chico de mis hijos ha recibido ropa pero los otros dos no. Mi hijo el del medio tiene 10 años y es talla 12 y calza entre 4 y 5. Mi hija de 15 años es talla mediana o talla 7 y calza del 5". Agregó qua tanto ella como su esposo son talla mediana.

Dijo que únicamente se salvó su estufa y también sus sillones, por lo que agradece el apoyo de quienes le han ofrecido sillones pues ella no quiere aceptar nada más lo que le haga falta.

Hay que recordar que ese martes 20 de diciembre, afortunadamente no hubo personas lesionadas, pues Carmen, jovencita de 15 años de edad, reaccionó rápidamente y sacó a su hermanito de 5 años, quién al ver las llamas intentaba apagar el fuego echándole agua con un vasito, pero el olor alertó a la adolescente quien de inmediato pidió ayuda a los vecinos que no pudieron hacer mucho, hasta que llegaron los bomberos.

El reporte del siniestro confirma que un cortocircuito en uno de los focos de las recámaras causó el incendio, a causa de la mala instalación eléctrica que dejó la empresa constructora de las viviendas.

Para quienes deseen apoyar a la familia, pueden llevar su donación de ropa invernal, enseres domésticos, trastes de cocina, toallas de baño y pintura a la casa ubicada en calle Río Cabra 129, entre Río Tajo y Río Guadaquivir, en donde continúan con las labores de limpieza y reconstrucción.

