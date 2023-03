Hay 21 mmdp de subejercicios en Veracruz señala Sergio Gil Rullán (+video)

Los subejercicios de los últimos cuatro años del estado de Veracruz suman 21 mil millones de pesos y deberían sancionarse, pues faltan medicamentos en los hospitales, mayor seguridad, educación, entre otros, señaló Sergio Gil Rullán, dirigente estatal en Veracruz de Movimiento Ciudadano.

Recordó que los presupuestos son limitados y al no ejercerlos por completo se vulnera a los veracruzanos, porque hay muchas necesidades que deben subsanarse.

"Cuando te dejas de gastar el dinero la federación te manda menos porque te multa por no ejercerlos. Segundo: porque los subejercicios están en salud, en seguridad, en infraestructura y educación. Tercero: esos recursos se regresan a la federación".

Insistió en que se trata de una práctica doblemente inmoral y que se está llevando a cabo como una política interna que debe sancionarse por constituir un delito.

Explicó que en 2022 a nivel nacional fueron 72 mil millones de subejercicio de todos los estados, Hidalgo tuvo 25 mil millones, Oaxaca 24 mil millones de pesos, Chiapas 10 mil millones.

"Nadie pensó que los subejercicios se harían tan descaradamente. La idea de los subejercicios es que, si algo se te quedó al final del año, que ya no pudiste usar lo tienen que regresar a la federación para que no se quede perdido el dinero, pero eran 100 millones o 200 millones, pero no 21 mil millones de pesos".

Gil Rullán dijo que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa eran 34 mil millones de pesos en deuda en Veracruz y actualmente son 34 mil millones de pesos.

"Antes una empresa fantasma robaba 34 mil millones de pesos y actualmente más de 100 millones de pesos. Quitaron las estancias infantiles, los refugios para mujeres violentadas, faltan medicamentos en los hospitales, entre otros.

Aunado a ello, señaló, los presos políticos son iguales a los anteriores, incluso se trató de sacar adelante los ultrajes a la autoridad.

Reiteró que como dirigente estatal de Movimiento Ciudadano se mantiene dispuesto a debatir sobre los jóvenes de Misantla, las empresas fantasma, la corrupción, la inseguridad y otros problemas del estado.

En temas políticos afirmó que Movimiento Ciudadano sigue creciendo y siendo una opción para los veracruzanos, pues el planteamiento debe ser una idea colectiva que permita a todos involucrarse en el proceso electoral. A la par lanzar una propuesta para sumar voluntades ya que una sola persona no puede resolver los problemas de Veracruz.

En el caso del organismo naranja se trabaja en construir una plataforma y plan de gobierno que permita desde la colectividad impulsar al menor o la mejor para los cargos que se disputarán en 2024.

