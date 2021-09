Aunque en pesos no sabe de cuánto es la pérdida si considera que fue una cantidad importante la que se perdió por Grace. El costo de la vainilla en verde es muy variable, para la cosecha que se avecina no saben aún cuál será el precio que normalmente ronda los $600 el kilo pero por la baja demanda podría llegar a costar este año unos $800 el kilo.

Independientemente de Grace, los productores se percataron que en los últimos cinco años el clima ha cambiado y esto ha afectado la producción de este producto, el sol es más severo y hay menos lluvias afirma la productora invitada al Pabellón de Productos Regionales llevado a cabo en el puerto jarocho.

Daño colateral

Debido a la degeneración de la vainilla por los cambios climáticos, los productores incluso se han aburrido y ya no quieren sembrarla, pues consideran que no es rentable ya, "la vainilla es una enredadera que requiere de una sombra para que pueda desarrollar sus frutos, pero con la cuestión climatológica tiende a caerse mucho la hoja de los tutores, en este caso que nosotros usamos como tutor el choco y a éste se le cae la hoja por el sol y el calor y eso hace que la vainilla no tenga sombra".

Ahora tienen que recurrir a tallos de plátano para darle sombra y darle hidratación pero este "plan b" se los echó al suelo el huracán Grace, "hasta los plátanos se fueron, hoy el calor es más fuerte en Papantla, bastante, hace años no, el tutor nos duraba más, a parte llovía más".

Érica asegura que el año pasado les pasó lo mismo y que esto ha sido en los últimos 5 años, ella ofreció el fin de semana vainilla en diversas formas y productos así como para diversos fines, desde extracto de vainilla pura para endulzar, aromatizante en aerosol, vainas de vainilla gourmet y café de la región.

¿SABÍAS QUÉ?

Tutor se le llama a los árboles o plantas de tallos rectos y largos que se utilizan en el cultivo de la vainilla para que la enredadera de ésta se aferre al tallo y se desarrolle, las hojas de los tutores dan sombra. Y es una práctica que se realizaba desde los tiempos prehispánicos.

Tutores comunes para la vainilla: Pichoco, Chaca, Cocuite, Plátano.