¡Qué poca! Golpearon a 'Max', la nutria más famosa de Mandinga (+Video)

Hay mucha molestia en Mandinga porque la nutria a la que bautizaron como "Max" que se convirtió en un atractivo en los restaurantes fue golpeada y lastimada.

El animalito llamado "Max" fue ayudado por la gente de ese poblado y llevado a un veterinario, por fortuna ya se encuentra bien, está en periodo de observación y ya se alimenta sin problema, lo cual es un buen indicativo.

Tras el ataque a "Max", el presidente de Earth Mision, Sergio Armando González se trasladó a Mandinga para prestar ayuda sin embargo confirmó que la nutria o "perro de agua" como también se le conoce ya no corre peligro.

"Desgraciadamente hay gente que no le tiene paciencia a la vida silvestre, a "Max" ya lo conocen en la comunidad de Mandinga, afortunadamente hay más nutrias, él convive con las demás en la laguna y lo que yo quiero resaltar aquí es pedirle a las personas que dejen de agredir a la vida silvestre. No sabemos convivir con los animales, cuando no es el cocodrilo, es el puercoespín o el oso hormiguero", dijo Sergio Armando.

Sergio González lamentó que en Earth Mision se han atendido cientos de casos de animales macheteados o han sido testigos de la violencia que se ejerce hacia ellos.

"A "Max" lo conoce todo mundo, en los restaurantes de Mandinga es una atracción, no se mete con nadie, no agrede a nadie, por favor ya basta señores", señaló.

Recordó que en Alvarado le dieron un balazo a un cocodrilo, al de Malibrán, en el puerto de Veracruz lo quieren encerrar, la gente no sabe convivir con la fauna, dijo el presidente de Earth Mision.

Informó que "Max" recibió tres puntadas, reaccionó bien y que está estable, alimentándose y tomando mucha agua debido a la anestesia.

La nutria fue rescatada hace como tres años por un ciudadano en Mandinga, quien lo crió durante todo ese tiempo y le dio alimento, por eso "Max" ahora es muy sociable y se pasea entre los restaurantes que están a orilla de la laguna, sin molestar a nadie, lo que ha sido un atractivo más del lugar.