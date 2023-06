Gobierno de Cuitláhuac quedó a deber: Fernández Noroña(+Video)

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, queda a deber con el trabajo realizado, señaló en su visita a Imagen de Veracruz el aspirante y diputado federal con licencia, Gerardo Fernández Noroña. Recordó que la esencia del movimiento no es represora y es grave que el mandatario estatal y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, actúen de esa forma.

Puntualizó que cuando conoció a Cisneros Burgos era simpático y ahora reprime, lo que debe cambiarse, sin que ello signifique que pueda afectar la imagen de quien sea el candidato o candidata del movimiento rumbo a la renovación de la Presidencia de la República en 2024.

"Mi pecho no es bodega, pero tampoco tengo intención de golpear a compañero o compañera y que el pueblo se lo reclame. Lo que sí dije en Xalapa es que libere a los cuatro cafetaleros que están luchando por quitarse el coyotaje y los acusan incorrectamente".

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal con licencia. FOTOS: Wenceslao Fuentes | IMAGEN DE VERACRUZ

Gerardo Fernández Noroña afirmó que cualquiera de los seis aspirantes a la candidatura ganará la contienda presidencial y no se descarta que la oposición argumente fraude electoral. De ejemplo, citó los ataques contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ello se requiere que el abanderado sea una persona con respaldo popular.

"Si no es una persona con respaldo popular lo van a tirar. Es una irresponsabilidad no mandar a la candidatura a quien tenga el mayor sostén, por eso estoy optimista. No tengo el respaldo de ninguna base. Yo insisto en que es coordinador nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, no de Morena, PT o del Verde".

Sobre la inseguridad, dijo que los enfrentamientos entre bandas criminales son naturales, pues Veracruz tiene puertos de entrada para la droga y su aduana es de las más importantes. Por ello, se necesita discutir sobre la legalización para encontrar una salida o definir que podría ser el camino para quitar control económico, político y militar a los narcotraficantes.

"Estados Unidos son los principales consumidores, pero entre nosotros también ha crecido. Ahora que va a ser el Carnaval el consumo de drogas se convierte en un tema fuerte".

Finalmente, señaló que él es un político de Morena, Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

/lmr