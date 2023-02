Generación de empleos, de la mano con inversiones en Veracruz: Coparmex (+Video)

La inflación seguirá subiendo durante el primer semestre del año, sin embargo, el sector empresarial ve con optimismo 2023, señaló Manuel Liaño Carrera, presidente en Veracruz de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En su visita al Corporativo Imagen de Veracruz no descartó que se extienda el impacto económico, sin embargo, varias inversiones se consolidarán a lo largo de los meses, lo que ayudará a generar empleo y derrama económica.

"Hay que recordar que solamente a través de inversiones es como se van a crear los empleos y es lo que va a reactivar la economía.

"Lamentablemente en el estado no se ha podido recuperar el empleo formal que estaba inscrito en el IMSS hasta antes de la pandemia, pero más allá de las cifras esperamos que las inversiones anunciadas se puedan consolidar y finalmente haya una reactivación a la economía, que recuperemos los empleos".

En el estado de Veracruz han llegado inversiones como la instalación de la cervecera Constellation Brands, que significará la generación de 2 mil empleos directos y 10 mil empleos indirectos; así como la instalación de la planta de Nestlé, que también significará fuentes de empleo para los veracruzanos.

Hay optimismo

En entrevista con Imagen de Veracruz el empresario dejó en claro que los socios de Coparmex se muestran optimistas con este panorama y están preparados para los retos del 2023.

Este año las empresas tendrán más presión por el aumento a las pensiones, el incremento a los días de vacaciones y al salario mínimo, pero tienen responsabilidad social.

Destacó que los socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana cumplen la Ley y así como exigen rendición de cuentas por parte de las autoridades las empresas cumplen con el pago de impuestos, aunque se mantienen en expectativa por más cambios que involucren la participación del Servicio de Administración Tributaria.

Asimismo, llamó a los tres órdenes de gobierno a mantener la coordinación para que la inseguridad no se salga de control. Admitió que la visión debe ser a largo plazo, pero de la seguridad y el estado de derecho dependerá la llegada de nuevas inversiones.

"La seguridad para la economía es como la salud para el ser humano, si no tenemos salud no somos productivos y no nos activamos, si no hay seguridad no habrá inversión, es una variable muy importante e indispensable para generar confianza y que haya inversión.

"Pensamos desde Coparmex que la seguridad debe verse con una visión de largo plazo".

Señaló que el organismo empresarial está dispuesto a participar con la parte que le corresponde, pero se requiere trabajo de inteligencia, prevención del delito y del fortalecimiento de las policías e instancias de procuración de justicia.

