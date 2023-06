Ganaderos de Veracruz luchan batalla contra carne importada de mala calidad

Los aumentos en el precio de la carne de res que afectan en el bolsillo del consumidor final, no se ven reflejados en el precio que pagan a productores, el cual está estancado desde hace al menos cinco años, reprochan ganaderos de Veracruz.

Integrantes de la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro del estado de Veracruz y también del norte de la entidad, señalan que la reciente apertura a la importación de carne de res proveniente principalmente de Argentina, así como ganado en pie que ingresa proveniente de Centroamérica. En ambos casos representan una afectación a productores nacionales.

Las afectaciones al sector ganadero forman parte de una medida implementada en las políticas públicas en las que se buscaba evitar afectaciones en el precio de productos de primera necesidad, señalan los productores.

En un intento por reducir la inflación en productos de la canasta básica, derivado de la pandemia por covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno federal implementó medidas como la eliminación de aranceles para abrir la puerta a las importaciones de alimentos.

En noviembre de 2022, México abrió el mercado de importación de carne madura y deshuesada de la especie bovina, procedentes de Argentina. La primera exportación se concretó en marzo pasado, el cual constó de una tonelada de diferentes cortes de carne de res, detalló el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria del gobierno argentino.

Autosuficiente

El presidente de la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro de Veracruz, René Loyo García, afirmó que el país es autosuficiente en producción de carne de bovino y de buena calidad.

Subrayó que la apertura a las importaciones por un tema inflacionario, es un golpe para los productores nacionales quienes han visto disminuido sus ganancias debido al alza en los insumos para la crianza de ganado.

"Creo que el gobierno con esas miras importa carne, más que nada carne deshuesada, para que la introduzcan aquí a México y supuestamente baje y se detenga el precio del ganado. Pero también esto nos ha afectado a nosotros, porque los insumos están carísimos, el grano también está muy caro, y en las raciones, eso es lo que nos afecta", dijo.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del gobierno federal prevé que en México se produzcan 2.2 millones de toneladas de carne de bovino en 2023.

El último reporte de Escenario Mensual de Productos agroalimentarios publicado el 15 de mayo, detalla que al terminar marzo se obtuvieron 523 mil 741 toneladas de carne de res, 23.6% de avance.

Veracruz ha producido 66 mil 752 toneladas, 12.7% del total nacional; Jalisco 62 mil 558, 11.9%; San Luis Potosí 30 mil 966, 5.9%; Durango 29 mil 337, 5.6%; Baja California 29 mil 797, 5.5%; Chiapas 27 mil 542, 5.3%; Sinaloa, 27 mil 235, 5.2%; y el resto de las entidades 250 mil 555 toneladas, 47.8% del total nacional.

Para 2023, se proyectan 2 millones 217 mil toneladas y un consumo de 1 millón 876 mil toneladas. En comercio exterior se calcula importaciones de 194 mil toneladas y exportaciones por 428 mil toneladas.

Mismos precios

Productores veracruzanos afirmaron que el precio del ganado se mantuvo al menos en los últimos cinco años, mientras que los insumos como alimento, vacunas, medicinas, diésel y todo lo necesario para la producción, subió en varias ocasiones en el mismo tiempo.

La carne y ganado que llega de otros países los deja en desventaja. Productores de Veracruz y otros estados manifiestan su inconformidad desde antes de la pandemia, por la importación de ganado de Centroamérica.

"Ese ganado es más barato, también no trae el control que tenemos nosotros, el control sanitario, y a parte que como viene más barato y obligan a bajarnos el precio del ganado. Y el precio del ganado ahorita tenemos cinco años que no ha subido. No ha subido y el alimento, las medicinas, los químicos, lo que usamos para el campo, todo nos cuesta más y el ganado sigue costando lo mismo", reprochó un productor de la zona centro quien por seguridad y temor a represalias no dio su nombre.

Agregó que incluso los precios del ganado han ido a la baja, al menos así ha sido para él que se dedica a la producción de becerros.

"Los que nos dedicamos a becerros, el becerro de la zona ahorita aquí a 54 pesos, hace 5 años vendíamos hasta 60, sesenta y tantos pesos, estaba mejor", ejemplificó.

La situación que viven los ganaderos por temas de inflación, abigeato y seguridad, señala que ya no hace tan rentable este negocio, situación que redujo la producción ganadera en campos de la zona centro.

Importación y exportación

En el primer trimestre del año, el volumen de comercio exterior cifró poco más de 124 mil toneladas de carne de res, de las cuales 47 mil corresponden a importaciones y 77 mil a exportaciones. Esos volúmenes refieren un incremento interanual de 15.9% (6 mil 452 toneladas) en las compras y un retroceso de 14.2% (12 mil 776 toneladas) en las ventas, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

No obstante, las importaciones se mantienen dentro del promedio del periodo (46 mil 242 toneladas), en tanto que, el volumen exportado fue superior al promedio (70 mil toneladas).

Después de mantener un volumen importado de 15 mil toneladas durante el primer bimestre, en marzo las compras cifraron 16 mil 296 toneladas, lo que supone un aumento mensual de 7.2% en tanto que, respecto al símil del año pasado fueron superior en 15.7 por ciento.

En cuanto al volumen exportado, se observó un incrementó mensualmente de 17.3%, y una disminución de 14.4% respecto a marzo de 2022.

Hasta marzo, los principales países de los cuales México adquirió el bien pecuario han sido: Estados Unidos (32 mil 954 toneladas), Canadá (7 mil 361 toneladas) y Nicaragua (6 mil 108 toneladas).

En las exportaciones, el principal destino del cárnico mexicano fue Estados Unidos, con ventas que cifraron 87.8% del total ofertado. Japón, Canadá y Corea del Sur fueron países que también demandaron el bien, aunque en menor cantidad.

Dudan de calidad

Aunque el gobierno mexicano y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) han subrayado que se vigila la seguridad sanitaria de la carne importada, así como del ganado bovino para sacrificio inmediato y engorda terminal, productores locales tienen sus dudas.

"Todos sabemos que pasa ganado ilegal de Centroamérica, miles de cabezas diarias sin ningún tipo de control sanitario, pasan que casi todo por Chiapas, qué pasó hace dos años, degradaron a todo el estado de Chiapas a zona B, Chiapas y Tabasco", señaló Jesús Sánchez, productor en Tamiahua, en el norte del estado.

Recordó que en México hay dos tipos de zonas en materia sanitaria, de acuerdo a la certificación, el tipo de zona determina qué productores tiene el visto bueno para exportar ganado bovino.

En el estado de Veracruz, la zona Norte está clasificada como zona A, por lo que puede exportar ganado bovino, mientras que el centro y sur es zona B.

"Y si siguen dejando pasar ese ganado sin ningún tipo de protocolo, al final los americanos son los que deciden los estatus para nosotros, si sigue eso, sigue habiendo exceso de carne en México, el precio de la carne es más baja para el productor, y eventualmente todo eso va afectando al estatus zoosanitario del país", agregó.

"Nosotros exportamos 1.3 millones de becerros al año a Estados Unidos, si mañana nos dicen México no has cuidado tu situación sanitaria. Ya no puede entrar ese ganado Estados Unidos, qué hacemos con él en México, se iría el precio del ganado, el productor se iría al suelo, habría 1.3 millones de becerros más que se tendrían que consumir en México sí o sí", comentó el productor de la zona norte.

Afirmó que hace 10 años el precio de la carne era más alto que hoy, y sin importar si su carne es de mejor calidad, dependen de un precio del ganado generalizado en las zonas, el cual ponen los grandes vendedores de carne que venden de manera mayorista.

"El precio del ganado no sube para nosotros solamente sube el precio final comercial para la gente, entonces donde hay la inflación, es en los medios de venta no es en la producción del ganado".

Proyecto

Justamente para eliminar este "coyotaje", el presidente de la Unión Ganadera Regional Zona Centro dijo que trabajan en un proyecto para acortar los intermediarios y sean los propios productores quienes ofrezcan su carne.

"Eso es lo que estamos ahorita analizando para ver si se puede abrir algunas carnicerías directamente, que desde los productores para que vendan su ganado a mejor precio, verdad que lo que lo ellos que lo quilen ya y que llegue al consumidor".

Dijo que podría adaptarse un espacio de la sede de la unión para abrir una carnicería.

