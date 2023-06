Falsos empleados de CFE estarían extorsionando en Veracruz

Alertan a través de redes sociales de falsos trabajadores de CFE que están extorsionando a las familias con supuestos adeudos y amenazan con cortar el suministro eléctrico si no se les entrega una parte del dinero.

En una publicación de Facebook se lee: "Tengan cuidado con este rata, llegó a mi domicilio tocando fuerte que iban a cortar la luz por un adeudo de $208 pero que si le daba para el refresco no la cortaban, cuando claramente no tenemos adeudo, mi mamá sin saber dejó que abrieran el medidor y salen con que tiene "diablito" para querer chingar más dinero!!! Andan aquí en la Altamirano, lo reconocí porque ya lo habían quemado, no traen ni un documento, le eché a los marinos y enseguida se fueron..."

Otra usuaria expuso en las redes: "En la zona de Las Vegas anda personal de la CFE cortando la luz sin fundamento, sin documentación y no quieren identificarse. Pidiendo dinero y amedrentando a la gente, diciendo que van a venir con la Guardia Nacional, sin una gota de educación, en una camioneta negra con placas XH7433A, la cual no es de la CFE, logré tomarle foto a su gafete porque no quiso identificarse".

Ya son varias quejas en distintos puntos de Veracruz donde supuestos trabajadores de la CFE argumentan irregularidades en los medidores de las familias, y para supuestamente no denunciarlos les exigen dinero.

Estos extorsionadores utilizan uniformes idénticos a los de la CFE y hasta camionetas con rutulos, sin embargo se ha comprobado que son uniformes "piratas" o imitaciones, al igual con los vehículos, quie no son oficiales.

Se recomienda a las familias pedir a los trabajadores su identificación, que deben portar siempre a la vista, y éstos nunca deben solicitar un peso, ya que si lo hicieran estarían cometiendo un delito. Además de que es importante reportar cualquier incidente a las oficinas de CFE para que quede un antecedente.

También se aconseja no abrir las puertas si se está seguro que no hay ningún problema en las instalaciones eléctricas de la calle, o si no fue solicitada la intervención de la CFE, ya que los problemas eléctricos de una casa no son competencia de la CFE.

Recomiendan acudir a la CFE para reportarlos.