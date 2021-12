Exsome critica parcialidad en Canaco; "las cámaras no votan"

En su visita al Corporativo IMAGEN, Ricardo Exsome Zapata, quien contendió por la alcaldía de Veracruz abanderado por la alianza Morena-PVEM-PT, lamentó que exista parcialidad de algunos empresarios veracruzanos.

Como la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, que organizó una rueda de prensa con Patricia Lobeira, para defenderla abiertamente.

"Las cámaras no votan, vota el pueblo, no están defendiendo el voto de las cámaras sino a los votantes y los votantes son las personas. Las cámaras a lo mejor agrupan a cierta cantidad de gente pero no representan a todos los trabajadores que realmente están involucrados en las cámaras, que son los que finalmente emiten su voto y hacen que gane tal o cual candidato".

Recordó que la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz no fue para darle a él el triunfo, sino para confirmar que no se contó con piso parejo en las elecciones de junio.

"Aquí no están cambiando al ganador, simplemente se reconoce que no hubo las condiciones, que hubo irregularidades. Los magistrados invalidan la elección o no permiten que la califiquen como buena. Respeto la posición, no la comparto porque deberían ser imparciales, que no lo están siendo".

Por otro lado confió en que las siguientes instancias a las que recurrirá el Partido Acción Nacional ratifiquen que faltaron condiciones adecuadas el día de la elección en el municipio de Veracruz.

