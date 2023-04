Exigen artesanos a CFE resolver apagones en Veracruz

La Comisión Federal de Electricidad debe garantizar a sus usuarios un servicio de calidad, libre de apagones y de riesgos pero sobre todo, libre de afectaciones, aseveró Ángel Hernández Ramos, presidente de la Asociación de Artesanos Fundadores del Mercado 'Miguel Alemán Valdés'.

Mencionó que los artesanos se han quedado a oscuras en más de una ocasión

"El llamado que hacemos en este caso a la Comisión Federal de Electricidad, que ellos tienen un eslogan de Calidad Mundial, que lo apliquen, que le hagan las revisiones a los transformadores, sabemos que todo aquí el cableado es subterráneo, pero eso no quiere decir que no pueda tener una afectación.

"Incluso, de la última revisión que hizo la Comisión a esta zona, ellos veían que los transformadores del Parque Obregón ya son insuficientes porque cada vez hay más comercios en esta zona, que no es una zona habitacional, y todos los hoteles su carga es muy alta, y más cuando está haciendo mucho calor en Veracruz", señaló Hernández Ramos.

Se pronunció por los cambios necesarios para que los transformadores ya no den los problemas recientes, pues aunque no es área habitacional sí hay usuarios.

"Sí es una afectación muy fuerte, más que nada cuando los apagones son en la noche y la luz se restablece hasta el mediodía del día siguiente. De hecho, durante los apagones muchos locales tuvieron que alumbrarse con velas o con los teléfonos porque ya traen la aplicación de lámpara, y ésa es la forma en que tuvieron que trabajar. Pero sí es una afectación muy fuerte", subrayó el representante de artesanos del Malecón de Veracruz.

Explicó que el turista se queda en alrededores del malecón pero cuando no hay luz ya no se acerca a los puestos de artesanías marítimas.

Esos comerciantes no suelen tener un televisor en su local y por eso no han sufrido daños en aparatos electrodomésticos, pero Ángel Hernández recalcó que requieren certidumbre y no vivir con la angustia de que se les queme algo.

