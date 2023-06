Exige justicia para su hijo, agredido con una navaja en Veracruz

La madre de familia Iraís Morales López demandó la acción de la justicia contra un adulto que agredió a su hijo después de un pleito entre jóvenes.

Explicó que hace días, hubo una riña en la avenida Díaz Mirón entre su hijo Francisco "N", alumno de Conalep, y Fernando "N", de CBTIS, que el decir de ella, ganó su hijo.

Añadió que el padre del otro joven pidió la revancha y los jóvenes volvieron a pelear, con el mismo resultado. Entonces, al terminar esa segunda pelea, el padre de Fernando agredió a Francisco.

"Él trae un arma. Pretendemos que la Fiscalía haga algo referente a esto porque no se puede quedar así, ya que mi hijo corre peligro", explicó Morales López.

Dijo que su hijo Francisco presenta lesiones en el cuello con el objeto punzocortante; y que supo que Fernando ya ha tenido problemas en otras ocasiones.

Señaló que la Fiscalía del Estado sólo le ha entregado formatos para entregar en el C5 y que su hijo Francisco tenga vigilancia, pues la agresión fue de un adulto al joven, y con arma.

Dijo que aún no se realiza vigilancia en torno a la casa, y la denuncia es la número 2105. Dijo que el agresor se llama Fernando Villalvazo Ortiz.

Se dijo que el joven no ha recibido atención médica y que tiene miedo de volver a la escuela porque le dijeron que antes de atacarlo, el adulto había estado buscándolo.

El alumno Francisco dijo el adulto lo abordó el jueves pasado en la parada del autobús, le reclamó por el pleito de días antes.

"Me dijo que me diera en la madre otra vez con su hijo (...), que me diera con el joven. Pasó el suceso, yo nunca me imaginé que el señor trajera un cuchillo, nadie se imaginaba eso.

"Ya estando yo en el piso, me tiró puñaladas que gracias a Dios no me dieron, solamente fue el tallón", explicó Francisco.

En la rueda de prensa el abogado Miguel Ángel Ortiz Licona dijo que el adulto agresor amerita prisión preventiva oficiosa por haberse ejercido el delito en forma violenta y con un arma, como lo establece el artículo 19 párrafo segundo Constitucional. "Una agravante que fue planeado, premeditado y logró su objetivo de lesionar".