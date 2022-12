Este es el proceso para realizar el canje de placas en Veracruz

Automovilistas tienen hasta el próximo sábado 31 de diciembre para realizar el canje de placas de las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte, pues a partir del 1 de enero, las placas con el arcoíris, jarochito y olas verdes se vencen.

Autoridades puntualizaron que los contribuyentes que no hayan realizado la renovación de su matrícula, podrían ser acreedores a una multa e incluso a la retención del vehículo a partir del 1 de enero de 2023.

"A partir del 1 de enero empezarán los operativos viales y aunque portes placas del jarochito, Tajín, arcoíris u olas color verde, ya no van a estar vigentes y al no estar vigentes, es como si no tuviera placas y tarjeta de circulación, entonces aplica la retención del vehículo y el traslado al corralón", alertó Diego Meléndez, subsecretario de Finanzas

En ese sentido, los requisitos para realizar el canje de placas son:

Identificación oficial con fotografía, en original y vigente (credencial de elector, licencia de conducir, pasaporte, etc). Comprobante de domicilio del Estado de Veracruz, en original y no mayor a 60 días, a nombre del contribuyente.

Para trámites realizados por personas físicas, pueden ser: Recibo de teléfono fijo, agua, luz o predial. En caso de que el comprobante no se encuentre a nombre del contribuyente, deberá incluir EN EL RECIBO POR LA PARTE FRONTAL la leyenda: Hago constar que el C. (interesado, nombre completo sin abreviaturas) habita en este domicilio, que esté firmado por el Titular y anexar la copia de la identificación oficial con fotografía (vigente) de quien firma.

3. Factura , refactura(s) en caso de que exista (n), copias sin valor certificada y/o Acta de Información Testimonial a favor del contribuyente.

, refactura(s) en caso de que exista (n), copias sin valor y/o Acta de Información Testimonial a favor del contribuyente. 4. Devolución de la tarjeta de circulación (en caso de extravío presentar Constancia de No Infracción Estatal), placa trasera y delantera. En caso de robo o extravío presentar Acta de extravío o robo expedida por el Ministerio Público o Fiscalía General del Estado.

Estos son los pasos a seguir para realizar el canje de placas:

Para poder realizar el canje de placas es importante tener la unidad verificada.

Una vez el pago esté al corriente deberá ingresar a a la página https://www.ovh.gob.mx/ en el primer apartado realizará el pago de su derecho vehicular ingresando el número de placas.

Ya que se haya cumplido el requisito anterior y ya con la línea de captura pagada, accederán al aplicativo para subir la documentación escaneada en imagen o PDF (documentación agregada en los requisitos).

Posteriormente, será la Secretaría de Hacienda quien dé una cita a los contribuyentes o estos pueden llegar, se recomienda temprano, para ser acreedor de una ficha para la atención.

En caso no realizar el canje de placas, se informó a la ciudadanía que a partir del 1 de enero de 2023 iniciarán operativos, en los que serán retenidos los vehículos que no hayan renovado las placas.

Cabe mencionar que ya se han realizado algunas recomendaciones de las autoridades viales para invitarlos a los automovilistas a realizar el canje.

En la zona conurbada Veracruz - Boca del Río - Medellín los contribuyentes pueden realizar el proceso de canje de placas en las oficinas de 5 de Mayo, en el World Trade Center, el Penalito de Playa Linda, Ciudad Industrial Bruno Pagliai, auditorio Benito Juárez y las oficinas en Medellín de Bravo.