El precio de la impunidad al volante: historia del niño en Veracruz que llora a su mamá en el cielo

Mientras Eduardo N. se encuentra en libertad, luego de embestir la motocicleta en la que viajaba María Luisa Diliegros Calles, quien murió al instante, el menor de 10 años Ángelo, a quien dejó en orfandad, llora porque no quiere participar en el festival de su escuela del Día de las Madres el próximo 10 de mayo.

Su abuela materna María del Rosario Calles Rivera, quien se encarga del cuidado de los 3 hijos de María Luisa, le recuerda que tiene que participar y bailarle a su mamá que ahora lo observa desde el cielo; además, le prometió ir a su festival en representación de ella.

El 20 de abril del 2023, María Luisa Diliegros Calles se trasladaba a bordo de una motocicleta por calles del municipio de Boca del Río, junto a su esposo y a su pequeño hijo, Luis Farid de 2 años quien recuerda con exactitud el accidente por el que murió su mamá.

"El bebé se acuerda del accidente, habla muy clarito con 2 años; dice que su mamá se cayó, igual que la moto y su papá, y que se lo llevó la ambulancia. Incluso todavía tiene el carrito que llevaba en su mano, claramente está todo aplastado, pero lo agarra y se acuerda de su mamá y es que empieza a contar la historia", dijo la adulta mayor.

María del Rosario, que no puede con el dolor de haber perdido a su hija y hace apenas 6 meses a su esposo, se quiebra al recordar que el menor de 2 años abraza la foto de su mamá María Luisa, mientras llora y se queda dormido.

De Yandel Daniel, de 13 años, también hijo de María Luisa, reconoció que siempre se ha aislado; sin embargo, le expresa que se siente triste y prefiere llorar a solas. Ahora, es común que le solicite ir a la iglesia sin dar alguna otra explicación.

En cuanto al presunto responsable del accidente que mató a María Luisa, aseguró que siguen sin saber nada, pese a que denunció y las autoridades tenían todas las pruebas para detenerlo por las agravantes en que ocurrieron los hechos, lo dejaron libre.

"Ese señor dicen que anda huyendo porque no pisó la cárcel. Mi hija ya me dijo que la aseguradora ya se acercó y están atendiendo a mi yerno en un hospital privado. Mientras, yo tuve que aguantar cuando a mí me avisaron y que al llegar al hospital me dijeran que mi hija ya estaba entubada y que no había nada que hacer porque si la operaban iba a quedar en la plancha", dijo entre lágrimas María del Rosario.

La madre de María Luisa Diliegros Calles agradeció a las personas que se están organizando para recaudar víveres para los 3 menores de edad y dijo que lo que más necesitan es leche, galletas, comida, ropa, pañales etapa 5, toallitas húmedas y zapatos para niño de los números 5, 2.5 y 15.

Asimismo, compartió que para quien desee apoyarlos se pueden dirigir a la calle Electricistas 7, entre Vasconcelos y Josefa Ortiz de Domínguez, de la colonia Patricio Chirinos del municipio de Boca del Río o se pueden comunicar al 2299845743.

