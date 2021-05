En menos de un año cambiaremos Boca del Río: Nena de la Reguera

Nena de la Reguera, candidata a presidenta municipal de Boca del Río, por Morena, aseguró en entrevista exclusiva para el Corporativo Imagen del Golfo, que en menos de un año Boca del Río va a cambiar, con la confianza de la ciudadanía, ya que su pasión es trabajar y como madre y padre que tuvo que ser para sus hijas, está acostumbrada a hacer más con menos, rápido y bien.

"A mí me gusta hacerlo todo bien, rápido y con alegría, es uno de los lemas que siempre han guiado mi vida, una enseñanza de mi padre y con esto quiero decir que en menos de un año se va a notar un cambio en Boca del Río, porque yo todo lo quiero para antier, una de mis pasiones es trabajar, aquí todos vamos a trabajar porque yo no quiero fallar en esto. Fui buleada al momento de anunciar mi campaña, porque soy señora mayor y estoy gordita, entonces yo quiero demostrar que a pesar de ese bulling, que no se lo han hecho a ningún hombre, van a ver un cambio radical porque así ha sido toda mi vida y siempre me ha funcionado", afirmó.

Señaló que ha recorriendo el municipio y desde la primera casa que visitó sintió mucha pena ver como están las colonias que se ubican a tan solo a cinco minutos del bulevar.

"Me dio mucha pena, sobre todo el tema del agua, ver como tienen unos canales donde pasan aguas negras y eso me dolió", expresó.

Señaló que existe un hartazgo político de todas las administraciones anteriores y de la corrupción que impera.

"Sabemos que hay corrupción y en eso vamos a trabajar, en eliminar la corrupción y todos los gastos superfluos. Yo sé trabajar, sé cuidar el dinero, la he hecho de mamá y papá y para sacar a mis hijas adelante tuve que hacerlo así; entonces al cuidar el dinero, que es realmente del pueblo y que no nos pertenece, de ahí mismo van a salir los cuatro pilares de lo que se va a componer mi gobierno: en primer lugar el bienestar social, seguido del desarrollo parejo y reactivación económica, en tercero, la seguridad coordinada, con un policía municipal por cuadrante y el cuarto punto, un gobierno abierto, austero y responsable", detalló.

Explicó que con el dinero público le va a dar mantenimiento a las colonias olvidadas por los gobiernos panistas que las dejaron hechas un desastre.

"Voy a generar empleos, reactivando la economía y transformando a Boca del Río en un centro turístico, que sea el más importante del Golfo de México, está en un lugar privilegiado y creo que Boca del Río no está aprovechado como debería turísticamente hablando", subrayó.

Añadió que respecto a la seguridad, implementará el sistema que ha dado excelente resultado en Tijuana y la Ciudad de México, con policías por área, donde haya un teléfono público directo, con respuesta presencial en menos de tres minutos.

Una de sus grandes preocupaciones son los adultos mayores con discapacidad y las madres solteras.

"Son muy importantes para mí, por lo que quiero complementar el apoyo que reciben con un paquete alimentario digno, de muy buena calidad; para las niñas y niños de primaria y secundaria tendremos útiles y uniformes, todo esto será con el dinero del pueblo", prometió.

Manifestó que de contar con el voto de los boqueños sería la primera mujer alcaldesa y por lo tanto quiere garantizar un municipio seguro para todos, principalmente para las mujeres.

"Si resulto ser elegida, sería yo la primera mujer alcaldesa y quisiera que todas las mujeres se sintieran muy seguras en su municipio, por lo que combatiré todos los focos rojos: terrenos baldíos, falta de alumbrado, pasos peatonales, para convertirlos en senderos confiables, para que ellas lleguen a sus casas felices, no con los miedos con los que caminan hoy por la ciudad", aseveró.

Lamentó que muchas mujeres con las que ha platicado tienen que caminar en medio de la calle porque ya han sido manoseadas.

"Es increíble cómo andan por los miedos y la inseguridad, todas las patrullas están en el bulevar, por eso es necesario cambiar, para que exista seguridad en las colonias. Creo que este es el tiempo de las mujeres, por eso quiero ser alcaldesa, y como soy nueva en esto, no traigo cola que me pisen, lo que sí tengo son muchas ganas de trabajar por Boca del Río, con todos los grupos, ambientalistas, animalistas, gente de la diversidad sexual, no tengo problema de ningún tipo", concluyó.

Nena, símbolo del esfuerzo

Víctor Iván Domínguez Guerrero, aspirante a la sindicatura del Ayuntamiento de Boca del Río, en la planilla de Nena de la Reguera, señaló que el municipio tiene todas las condiciones para ser una potencia económica, turística, ambientalista y tristemente los gobiernos anteriores no les ha interesado, por eso Nena de la Reguera es una excelente candidata, ella es un símbolo de Boca del Río y forma parte de esa vertiente de las mujeres que son la cuna de lo que es la cultura del esfuerzo.

"Es tiempo de las mujeres y qué mejor que Nena de la Reguera, una mujer brillante, muy trabajadora, que tiene una carrera muy amplia, donde ha destacado como maestra, actriz, productora, empresaria, yo creo que es un gran ejemplo y es algo que se tiene que valorar mucho porque desafortunadamente hay gente en la política que nació en cuna de oro y llega sin tener mínimos conocimientos de lo que es el esfuerzo, el trabajo, sufrir y crecer como La Nena lo ha logrado", subrayó.

Finalmente pidió a toda la ciudadanía que apoyen el proyecto de La Nena, que es un proyecto ciudadano, que es lo que necesita Boca del Río, gente sensible, que escuche y que comprenda las necesidades de la comunidad para que haya un desarrollo parejo.