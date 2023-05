Pueblo costero de Veracruz es amenazado con ser tragado por la furia del océano  

El aumento en el nivel del mar afectó las comunidades El Bosque, en Tabasco y Las Barrancas, en Veracruz. Nancy Ochoa Tello, de la comunidad Las Barrancas, municipio de Alvarado, dijo que la erosión costera impacta dicha zona desde hace 10 años. Estimó que se perdieron 100 metros de costa y con ello viviendas y terrenos.

A pesar que solicitaron el apoyo de los tres niveles de gobierno no se actual al respecto, pese a que ya no hay playa y a que los habitantes viven en zozobra por el aumento del nivel del mar. Por ello llamó a atender el llamado de los alvaradeños y evitar que sus casas se pierdan.

"De un tiempo acá se ha acelerado. Tenemos derecho a tener un buen medio ambiente. Nosotros realizamos la pesca artesanal sustentable y hemos tocado puertas a los tres niveles de gobierno y todo sigue igual".

Dijo que al momento solo se han perdido terrenos pero el mar está por llegar a las casas por lo que requieren escolleras o infraestructura que evite la erosión. A la fecha son 15 viviendas en riesgo.

"El cambio climático ha sido fundamental en la erosión costera pero también sabemos que infraestructuras mal fundamentadas han sido parte de la aceleración de estos procesos. Gracias a la zona arrecifal seguimos vivos porque es una cortina de resguardo o cuando nos pegan los eventos de norte no impactan con tanta fuerza por los arrecifes".

Rubicela Mayoral Cobos, de la comunidad El Bosques de Tabasco, dijo que desde 2019 comenzó a erosionarse la playa, a la fecha perdieron cerca de 10 metros y con ello viviendas. Estimó que el mar está a cuatro metros de las últimas casas, por lo que pidió al gobierno actuar en consecuencia.

"Estamos cerca de la temporada de huracanes, nos quedan días y va a ser devastador un huracán, no va a quedar nada. No tenemos tiempo, estamos al límite. El gobierno nos pide paciencia y aunque esto no se hace de la noche a la mañana no tenemos tiempo porque cada vez más se nos está acercando el mar y cada vez son más casas las que se van".

Ochoa Tello dijo que lo que está ocurriendo a lo largo del litoral veracruzano y tabasqueño visibiliza el inexistente manejo costero que hacen las autoridades ante los impactos del cambio climático.