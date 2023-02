En alerta, pescadores de Veracruz por presencia de tiburón blanco

Los pescadores locales no han reportado la presencia de algún tiburón que pueda ser peligroso para ellos ni al que ellos pudieran lastimar mientras trabajan en busca de especies en el mar, afirmó Joaquín Sosa Herrera, presidente de la Cooperativa Pesquera Triunfo Unido.

Ante la noticia sobre la presencia de una especie de tiburón en aguas cercanas a la costa veracruzana dijo que en las 13 embarcaciones de socios de esa cooperativa no han tenido reportes ni encuentros de pescadores con ningún tipo de tiburón en los días recientes.

Aclaró que no se debe sacar de contexto la realidad, pues poco se conoce sobre el comportamiento de los animales y ello puede contribuir a apreciaciones no siempre acertadas al observarlos o tenerlos cerca.

"El tiburón no es una especie que te ataque por atacar; más bien te huye. A mí me ha tocado estar cerca de las especies, a un metro, 2 metros, y no te hacen nada, a menos que sea una especie como el alecrín, que es un poquito más con instinto agresivo, pero son casos muy raros.

"Está el tiburón martillo, el marrajo, y algunas especies de tiburones; dependiendo si es temporada de pesca se fijan palangres, pero si es temporada de veda trata uno de no meterse con ellos.

Se alejan con el ruido

"Por lo general el tiburón cuando escucha el ruido de un motor se va a una profundidad en la que no pueda salir lastimado, sería un caso muy raro, nunca nos ha tocado ver una especie lastimada; una vez nos tocó ver un delfín que se ve que tenía golpes de propela, pero es uno en un millón.

"Por instinto, cuando perciben el ruido de un motor se sumergen en las profundidades; el alecrín es un tiburón mucho más, por instinto más salvaje, pero son casos muy raros", señaló Sosa Herrera.

Recalcó que hasta ahora ningún pescador le ha reportado el avistamiento de algún tiburón en la costa de Veracruz.

/lmr