Mujeres embarazadas en pobreza, vulnerables a redes criminales en Veracruz y el país

Mujeres embarazadas en pobreza o pobreza extrema son las más vulnerables a ser víctimas de quien busca hacerles daño para obtener su bebé.

Esmeralda Lecxiur Ferreira, abogada feminista y defensora de derechos humanos afirmó que las desapariciones y privaciones de la vida de mujeres embarazadas para quitarles el producto es una situación que está pasando en Veracruz y otras entidades. Sin embargo, subrayó que estas se registran en contextos diferentes.

Lecxiur Ferreira señaló que no todos los casos de mujeres embarazadas que fueron privadas de la vida han sido producto de un modus operandi de grupos determinados.

"En algunos casos han sido familiares o personas conocidas, y en otros casos personas desconocidas que no se sabe si operan de manera solitaria o si bien a través de alguna red de trata".

Si bien no se pueden comparar casos como el de Rosa Isela con el de otras mujeres embarazadas privadas de la vida para quitarles a su bebé, pues aunque los motivos son diferentes, hay un mismo modus operandi que evidencia que son las mujeres con pocos recursos económicos las más vulnerables a este tipo de violencia.

Contacto vía redes

La abogada feminista recordó que no todas las mujeres tienen acceso a los servicios de salud, por lo que no todas llevan un control de su embarazo en hospitales o clínicas del sector público, de ahí que sea menos recurrente el abordar a embarazadas en estos lugares.

Aunque no descartó que lo anterior siga sucediendo, dijo que los casos que se han conocido mediáticamente en Veracruz, y en el país, son de mujeres que han sido contactadas vía redes sociales.

Refirió que la conformación y la forma en la que se generan los delitos va variando, y se va ajustando a las realidades y a los sectores.

Algo que la mayoría de las personas tienen hoy en día son las redes sociales, vivimos prácticamente en una virtualidad donde cualquier tipo de contacto lo estableces a través de una red social.

"La mayoría de la gente está utilizando las redes sociales como una forma y una alternativa fácil, económica y accesible y que llega a mayor impacto para la venta de bienes y servicios, para hacer cosas buenas, pero también es por eso que ha proliferado tanto, que la captación se esté dando a través de estos medios, porque justo la mayoría de la gente los utiliza, es una forma muy fácil de poder enganchar".

Sobre la red social más utilizada, dijo que depende el sector y el objetivo para el que se utiliza, pues también se ha utilizado instagram, entre otras como Tinder, aunque la más popular y por la que ha sido el contacto principalmente es Facebook.

Señaló que no es posible encontrar un patrón sobre edad u otros rasgos que hagan más vulnerables a mujeres embarazadas cuando la desaparición con intención de quitarle a su bebé es cometida por personas ajenas a su círculo cercano, esto ya que hay varios casos que no son mediatizados.

Aunque dijo que en los casos mediatizados, por notas periodísticas, muestra como referente a mujeres que no pasan de los 30 años.

"A través de las notas periodísticas, lo cual no significa que sea la realidad, sino únicamente un referente, es que las edades son de personas que no pasan los 30 años de edad, es decir, mujeres jóvenes, con el primer o segundo embarazo, pero todas tienen en común que son mujeres con una situación económica bastante baja, tan es así que por eso acuden".

¿Cómo evitarlo?

La forma general de poder evitar una situación de este tipo es primero cerciorarse de la fuente, verificar que la información sobre el perfil no sea falso, de no poder verificar la veracidad de lo informado en el perfil, es preferible no acudir.

Poner garantías como el lugar, informar que vas a acudir acompañada, o mencionar que por temas de seguridad no puedes ir y acudirá tu esposo, hermano o amigo.

"La persona que realmente quiere hacer un acto bueno y no tiene ningún problema y quiere garantizar que tu también estés segura, te va a mandar la información que le pidas y va a atender las condiciones que tu le digas".

Esmeralda Lecxiur agregó que es necesario blindar la información que se publica en redes sociales, tener cuidado con la información que se proporciona.

"Es importante tomar medidas de prevención en el sentido de que si ya sabemos que se está presentando una problemática, sea quien sea quienes estén llevando a cabo estas conductas que regularmente tienen como objetivo el hacer daño a las mujeres y quienes están pensando en captar a mujeres embarazadas para poder provocar los partos prematuros quiere decir que habría que analizar, blindar información".

En caso de necesitar ayuda, recordó que hay instituciones que están obligadas a brindar atención como los DIF municipales, también hay asociaciones civiles reconocidas y que también se pueden contactar en Facebook.

Insistió en que las mujeres embarazadas que requieran de ayuda se acerquen a contactos fiables o instituciones para evitar caer en algún enganche.

Fiscalía debe analizar casos

Para la abogada Adriana Fuentes, integrante de Equifonía A.C., es importante que instituciones como la Unidad de análisis y contexto de la Fiscalía General del Estado de Veracruz realice un monitoreo y vigilancia respecto a los casos de mujeres embarazadas enganchadas con el objetivo de quitarle a su bebé.

"Por las notas que se han presentado hay condiciones de vulnerabilidad, podría uno inferir que hay estas condiciones, pero lo cierto es que es a las instituciones a las que toca realizar este monitoreo y esta vigilancia al respecto de estos casos.

"Buscar y una parte importante podrá ser la Unidad de análisis y contexto de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en que pueda realizar este análisis para poder hacer en su momento una intervención en la política pública del Estado para prevenir este tipo de sucesos", comentó.