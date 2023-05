Elevadores de la Torre Pediátrica en Veracruz, bajo constante vigilancia: Salud

Aunque la empresa que provee los elevadores del Hospital Infantil de Veracruz dio el mantenimiento correctivo y garantizó que ya no volverán a registrarse otros incidentes, la denuncia en su contra seguirá su curso, aseveró el secretario de Salud del estado, Gerardo Díaz Morales.

Señaló que la empresa Elevadores Otis, responsable de los elevadores del Hospital Infantil, también conocido como Torre Pediátrica, realizó los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.

Recordó que tras reportes de descensos rápidos que dejaron lesiones menores a trabajadores, fue necesario presentar una denuncia contra la empresa proveedora de estos elevadores.

"Tuvimos que hacer una denuncia a la empresa, sin embargo, la empresa ha estado puntualmente atendiendo todas las situaciones de origen correctivo", comentó.

-¿Ya dio el mantenimiento entonces?

-"El mantenimiento es permanente y diario, además en sus dos fases: tanto preventivo como correctivo".

Mencionó que tras estos trabajos correctivos, la empresa garantizó a la dependencia que no volverán a presentarse este tipo de situaciones, sin embargo, Díaz Morales aseveró que mantendrán la vigilancia.

"La empresa Otis la tenemos encima nosotros de ellos; si, ella nos garantiza a nosotros pero estamos vigilando, eso no hace que quitemos la vigilancia.

"Lo garantizamos pero seguimos vigilando y como en cualquier otro lugar puede llegar a presentarse algún cambio de voltaje o algún evento y de inmediato lo revisamos, por eso estamos ahí", dijo.

Pese a los trabajos realizados por la empresa, el secretario de Salud del estado afirmó que no desistirán de la denuncia presentada contra Elevadores Otis.

"La denuncia tiene que seguir sus cursos, nada más que podemos llegar a acuerdos y arreglo, pero la denuncia tiene que seguir".

Agregó que el jefe de mantenimiento de los servicios de salud de la dependencia fue asignado de forma permanente en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz para dar monitoreo constante al tema.

"Me mantienen informado todos los días de los elevadores y cuando por algún motivo hay un cambio de voltaje en la unidad, se detiene un poco pero inmediatamente me hacen el reporte y me dicen ´fue cambio de voltaje no hubo mayor problema, sin embargo, vamos a revisar nuevamente los sistemas´ y así lo estamos haciendo", comentó.

En lo que va del año se han registrado dos caídas del elevador de la Torre pediátrica, el primero se registró en febrero pasado cuando el elevador cayó del tercer a primer piso, generando lesiones a dos enfermeras.

El segundo hecho se registró a principios de mes, cuando el elevador bajó intempestivamente del tercer a segundo piso, lesionando a cuatro trabajadores.

Fotos: Myriam Serrano.

/ct