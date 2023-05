En guarida de indigentes se ha convertido edificio abandonado de Veracruz

Que tal bandita, ya saben que su amigo el justiciero sigue atendiendo sus reportes y también sigue recorriendo todo Veracruz con el objetivo de que la zona conurbada se vea de buena forma.

Queridos camaradas, en mi recorrido de esta ocasión, me encontré con un inmueble abandonado, sin vigilancia, sin restricciones; así al libre uso de cualquiera que pase. La edificación abandonada se encuentra en la calle Agustín de Iturbide, esquina Díaz Mirón, en plena colonia Centro de Veracruz.

Al parecer, un grupo inmobiliario está vendiendo la muy fracturada edificación, la pregunta es, ¿Quien va a querer comprar un lugar que ni siquiera está protegido?. Dentro del lugar se puede observar pedazos de escombro que se ha desprendido del techo, basura e incluso se notan las paredes pintadas con grafiti.

Es un lugar con alto nivel de peligro para los que caminan por esa zona, y más en la noche, ya que a esas horas las calles se encuentran solas y uno nunca sabe. Además, está situado en inmediaciones de centros universitarios, lo que quiere decir que durante el día y parte de la noche, el lugar es transitado por estudiantes.

Mis amigos justicieros, este sitio le da un mal aspecto a mi bello Veracruz; no se merece ver así. Por tal motivo, les hacemos el llamado pertinente a las autoridades a que tomen medidas de seguridad en esa zona, ya que solo se necesita de un momento de descuido para que sucedan desgracias. ¡Esperemos que no!

A la inmobiliaria que supuestamente vende este lugar, que al menos tape las entradas para que no sea una guarida para los indigentes y delincuentes. Yo me despido, mis queridos amigos de la justicia. Se me cuidan y ahí nos estamos leyendo en la próxima. ¡Adiós!

fp