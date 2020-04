Durante 2020 suman ya 10 crímenes de odio en Veracruz

El homicidio de Ana Karen Velasco Castelán se convirtió en el último crimen de odio por orientación sexual e identidad de género en el estado de Veracruz. En los primeros tres meses del 2020 suman 10 casos.

Jazz Bustamante Morales, coordinadora estatal del Observatorio Nacional Contra los Crímenes de Odio, señaló que -pese a la cifra- estos crímenes no son investigados bajo la agravante señalada.

"La Fiscalía General del Estado desde 2018 con (Jorge) Winckler se resistía a investigar y con la ahora encargada, Verónica Hernández Giadáns, se sigue negando a aplicar la causal agravante... Hay que recordar que el marco punitivo de la reforma al Artículo 144 constitucional del Código Penal, logramos se reformara desde 2018, estamos hablando que estamos en el 2020 y la Fiscalía no investiga conforme a la Ley", enfatizó la defensora de los derechos humanos.

Bustamante Morales informó que tras una solicitud de acceso a la información a la FGEV se reveló que esta causal agravante no se ha aplicado a ninguno de los crímenes de odio en la entidad, investigándose únicamente como homicidio.

Ana Karen fue encontrada muerta a las 4:00 de la mañana entre Sánchez Tagle e Ignacio Allende, en la zona centro del puerto de Veracruz. Su cuerpo presentaba golpes y heridas de bala.

Su caso -de acuerdo con la activista- presenta cuatro agravantes que se ciñen a un crimen de odio. Entre ellas: que además de ser baleada y golpeada, fue despojada de una peluca que utilizaba para darle volumen a su cabello (largo natural).

"Ya tirada al parecer la patearon, se le ven por las costillas -según nos dicen- golpes", agrega Bustamante Morales.

Ana Karen era originaria de Tabasco, pero radicaba en el municipio de Boca del Río. Y aunque era legalmente una mujer trans, tras su muerte, sus derechos continuaron violentados en el Servicio Médico Forense. Al ingresarla, la registraron como un hombre vestido de mujer.

Pero la revictimización no sólo la sufrió Ana Karen, también su familia. A su pareja, con quien tenía viviendo más de cinco años, no le permitieron reconocer su cuerpo ni retirarlo para sepultarla.

"No le querían dar el cuerpo a su pareja porque no estaban casados. Como a las 11:00 de la mañana su esposo fue y le negaron que pasara a reconocer el cuerpo. Ya luego logramos que lo dejaran entrar a reconocer el cuerpo, se afirma que es ella, pero le dicen que no le pueden entregar el cuerpo. Se habla para buscar a su papá y su papá llegó como tres horas después.

"Se nos hace muy lamentable que estando su pareja y si él tiene todos sus documentos, vivían juntos, y le negaron entregarle el cuerpo", señaló la coordinadora estatal del Observatorio Nacional Contra los Crímenes de Odio.