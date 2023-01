¿Dónde puedo reciclar mi árbol de Navidad en Boca del Rio? (+Video)

El alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unánue Abascal presentó el programa "Recicla tu arbolito en Boca", iniciativa que busca recaudar los pinos de navidad naturales utilizados en la temporada decembrina para que sean procesados y no arrojados a la vía pública.

Compartió que el año pasado se recibieron más de mil 600 arbolitos, por lo que este año 2023 la meta es recibir 3 mil pinos hasta el 12 de febrero, mismos que serán procesados para seguir ayudando al medio ambiente.

"Es una actividad muy importante a inicios de año, parte fundamental para el apoyo al medio ambiente que la sociedad boqueña acuda a este llamado invitación que hace el Ayuntamiento de Boca del Río para traer sus pinos y que no estén en banquetas, avenidas y calles secundarias de la ciudad", expresó el alcalde.

Explicó que este paso es muy importante para que no se genere basura y no se tapen los drenajes, además, de que dijo es parte de la imagen de la ciudad y los camiones de basura no se llevan los arbolitos.

"Los camiones de basura únicamente tienen la capacidad para hacer la recolección de la misma en todas las rutas de la ciudad de manera cotidiana, pero esta es basura verde y recibe un tratamiento especial es por eso que implementamos esta acción."

Fotos: Patricia Morales.

El presidente municipal de Boca del Río agradeció a la asociación civil Vera plant quien trabaja en conjunto prestando la maquinaria para que los arbolitos de navidad sean triturados y tengan el debido procedimiento que merecen.

Fotos: Patricia Morales.

/ct