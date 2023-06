Divisionismo entre partidos y aspirantes no envía buen mensaje, afirma la Diócesis de Veracruz

A un año del proceso para renovar la presidencia de la república, el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch, lamentó que cualquier político salte y levante la mano aunque no sea el mejor prospecto, por la sola búsqueda del poder por el poder.

Llamó a la total participación ciudadana, acudir a las urnas, tanto locales como federales y defender su voto. Pero por encima de todo, defender la democracia y no ceder a presiones de grupos políticos.

"Lo más importante es que todos los ciudadanos puedan emitir su voto y con toda libertad, sin sentirse presionados ni amenazados por nadie.

"En las propagandas electorales siempre se promete el oro y el moro, pero hay que poner los pies en el suelo y darnos cuenta de que no hay una persona ideal, pero sí buscar que la persona a la que se elige sea una persona que tenga unos valores y unos principios que ayuden a construir una sociedad mejor", aseveró Briseño Arch.

Destacó que el divisionismo entre partidos y aspirantes a cargos de elección popular no envía un buen mensaje para la ciudadanía

"Toda división causa violencia; una cosa es que haya una contienda para personas de un grupo político que quieren aspirar y que entre ellos elijan a uno; eso se me hace sano. Lo que no se me hace sano es que salten por todas partes personas que dicen que van a ser presidente, sin ningún orden ni ninguna convocatoria y de ahí partir. Está un poco revuelta la cosa, no creo que estén dando una buena imagen los partidos políticos, ahí sí, todos.

"Creo que podrían hacer un trabajo mucho más ordenado en ese sentido. La Santísima Trinidad nos ayuda, aunque el padre es diferente al hijo y el hijo diferente al Espíritu Santo, los 3 viven en armonía y justamente ellos nos ayudan a vivir", subrayó el obispo de Veracruz.

Resaltó que los ciudadanos deben conocer las propuestas de cada candidato a un cargo de elección popular y ponderarlas, no dejarse llevar por otras cosas.

