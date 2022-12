Detienen a conductor en Veracruz; brindaba servicio de transporte vía app

Durante este martes se registró la detención de un conductor que prestaba el servicio de transporte público modalidad taxi a través de vía app en Veracruz, esto en el centro histórico.

Los hechos

De acuerdo con autoridades indicaron que fueron elementos de la Dirección de Transporte Público del estado quien lo detuvieron cuando estaba circulando por el Malecón de Veracruz.

Autoridades interceptaron el automóvil particular marca Mazda color blanco, que era conducido por un joven, sin embargo, al no poder comprobar que no prestaba servicio vía aplicación se dio su detención, lo generó que el automóvil fuera remitido al corralón.

El operativo se dio por parte de la Dirección General de Transporte Público adscritos a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, quien le solicitaron la documentación del vehículo, para después entregar al joven a elementos policiacos para que se inicie el proceso.

Cabe mencionar que en este 2022, serían al menos 4 unidades las que han sido remitidas al corralón, cuyos conductores han sido detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al estar prestando el servicio de modalidad taxi a través de aplicaciones.

La DGTP ha indicado que las aplicaciones como Uber o Didi no han sido consideradas aún para Veracruz, por lo que es penado que un conductor preste el servicio de transporte desde su automóvil particular para un tercero.

/lmr