Descartan líderes persecución de Tránsito a taxistas en Veracruz

Representantes de taxistas en Veracruz-Boca del Río descartaron que en este momento existan operativos extraordinarios de autoridades para afectarlos y afirmaron que todos saben bien que en cualquier momento pueden requerirles su documentación para una revisión.

El secretario de Transporte de la Federación CROC Veracruz, Santiago Argüello Cruz, indicó que basta con pasar cerca de la Delegación de Tránsito del Estado para ver muchos taxis cualquier día de la semana, sin que la causa sea algún operativo.

Si es un operativo de Transporte Público invitan al conductor a detenerse, revisan su documentación, pero no es nada en especial.

NO HAY PERSECUCIÓN

"Si pasas cerca de la delegación vas a ver muchos taxis parados pero no es que estén detenidos, están pasando revista o están empadronando.

"En los operativos te checan que andes con el permiso adecuado, que hayas empadronado la unidad, que no tengan mucho tiempo de emplacamiento vencido, los que siempre ha habido, pero operativos especiales no se están realizando.

"Los operativos normales que hace Tránsito del Estado en sus periodos normales, fijan un punto, paran taxis; si detectan que traes cosas vencidas te conminan a que te regularices.

"Por ejemplo, si te encuentran una llanta lisa te dicen que la cambies, si te encuentran un rasponcito pues lo arreglas; pero si ya traes llantas lisas, traes el coche chocado y traes faros rotos pues ya te hacen una infracción", explicó Argüello Cruz.

Recalcó que ningún chofer adherido a esa federación ha reportado ningún abuso de Transporte Público del Estado.

Remarcó que no es una persecución, y ningún afiliado a la CROC ha reportado algún incidente con uniformados de Transporte Público.

OPERATIVOS PERMANENTES

El presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz, Mario Ortiz Martínez, rechazó que exista algún operativo especial contra los taxistas que trabajan en Veracruz y en Boca del Río.

"Hay un operativo permanente, eso sí, pero no es por periodo de fin de año y en eso sí estuvimos atendidos. Hay algunos atrasos porque no se han llevado a cabo los emplacamientos, pero que conozcamos un operativo muy especial, no.

"De hecho no nos avisan; lo único que sí sé es que entre semana puede haber uno, dos o tres. Hoy no tengo reporte", indicó Ortiz Martínez.

Los dirigentes coincidieron en que no se debe confundir a Transporte Público, que se encarga de autobuses y taxis, con Tránsito Municipal ya sea de Veracruz o de Boca del Río.

