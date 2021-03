Descarta Fernando Yunes cerrar playas veracruzanas

Por escasez de recursos, para el cuarto y último año de la administración municipal de Veracruz no hay un plan de obras y se harán conforme se pueda, principalmente pavimentación y repavimentación de calles, admitió el alcalde Fernando Yunes Márquez.

Aclaró que durante la Semana Santa no habrá cierre de playas porque ésa es competencia federal y no se ha visto voluntad para hacer operativos que, en su opinión, deberían enfocarse más a un acceso controlado que a una prohibición total.

A CUENTAGOTAS

En entrevista previa al Miércoles Ciudadano Virtual, el presidente municipal explicó que las acciones en materia de obras se orientarán sobre todo a vialidades porque no hay dinero suficiente como para planificar todo un año.

"Es el principal problema de la ciudad, pavimentación y repavimentación en calles, infraestructura de parques y unidades deportivas; depende mucho de cómo va fluyendo el recurso, y va fluyendo en forma lenta: tuvimos una caída en los ingresos en los primeros meses del año en el tema del predial, vamos a ver cómo termina marzo y vamos a seguir avanzando poco a poco. La verdad es que no vamos a presentar un plan completo.

"No tenemos toda la disponibilidad de recursos de inmediato, eso hace que vayamos sacando como podamos las licitaciones", explicó Yunes Márquez.

COMPETENCIA FEDERAL

En cuanto a las aglomeraciones que se dan ocasionalmente en las playas en plena pandemia del coronavirus, el alcalde de Veracruz dijo que su gobierno no puede impedirlas porque no tiene atribuciones para ello.

Dijo que desde el año 2020 se solicitó al gobierno federal que tomara medidas y no hubo respuesta por parte de la Zona Federal Marítima y Terrestre.

"Desgraciadamente no lo ha querido hacer, es una realidad. El gobierno del estado también podría pedir la intervención directamente de la Guardia Nacional en la zona federal, como se hizo en Guerrero, en la riviera de Nayarit, en la Riviera Maya, en Mazatlán, en algunas otras zonas turísticas; aquí desgraciadamente no lo han querido hacer. Ojalá nosotros tuviéramos jurisdicción sobre las playas, pero desgraciadamente no la tenemos, ojalá pronto el gobernador tome la decisión de solicitar la intervención de la Guardia Nacional", subrayó Yunes.

Dijo que sí tienen atribución en la operación de negocios como restaurantes y bares costeros.

Opinó que en vez de pensar en cierres se podría implementar el control en los accesos a las playas, que eso sí es posible.

"Nosotros no podemos intervenir en playas, nosotros no podemos evitar el libre tránsito (...); yo creo que tendría que ser más bien un tema de control que ellos pudieran perfectamente bien hacer", puntualizó.

SEGURIDAD

El alcalde de Veracruz negó que se haya disparado la incidencia delictiva y dijo que sí hay coordinación entre los 3 niveles de gobierno en ese rubro.

Resaltó que no ha detonado el índice de robos aunque sí hay una persistencia en negocios, tiendas; y que continúan las mesas de seguridad.