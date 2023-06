Deportistas con capacidades diferentes exigen apoyo del IVD (+Video)

La mañana de este jueves 8 de junio, deportistas especiales y padres de familia se manifestaron en el Zócalo de Veracruz demandando el apoyo por parte del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) para asistir a competencias fuera de la ciudad.

Aseguran que solicitaron el apoyo al Instituto Veracruzano del Deporte en tiempo y forma, sin embargo, la institución solo les contestó que no podrían apoyarlos.

La competición es en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y tiene un costo de 4 mil 780 pesos en hospedaje y alimentos.

"A mí me dijeron que no había apoyo porque tienen los gastos de los convencionales, cuando nosotros en el mes de enero metimos este evento para el mes de junio", comentó Leonor Prieto Cruz, presidenta de la Asociación Inteledown Unidos por Veracruz.

Son alrededor de 28 deportistas que van desde los 9 años que competirán en diferentes disciplinas como atletismo, pista y campo, natación, básquetbol y fútbol. La competencia inicia este próximo 15 de junio.

"Se esperaron hasta el último minuto para decirnos que no había apoyo, apenas me avisaron el lunes que no había apoyo, es por eso nuestra molestia", indicó Leonor Prieto.

Al momento están solicitando también el apoyo de transporte público, el cual está costeado en aproximadamente 90 mil pesos.

Los competidores son deportistas con discapacidad intelectual y síndrome de Down.

Señalan que recientemente un joven fue a Colombia a competir sin el apoyo del IVD.

Pidieron el apoyo de la ciudadanía para que los jóvenes deportistas puedan asistir a estás competiciones.

Así mismo, solicitaron el apoyo de algún transportista que los pueda llevar a la ciudad de Puerto Vallarta.

Fotos: Wenceslao Fuentes.

