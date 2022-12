Da a luz en un auto; no la atendieron en hospital de Boca del Río

Una joven madre embarazada estuvo a punto de perder a su bebé y puso en riesgo su propia vida al ser, presuntamente, rechazada en el Hospital General de Boca del Río al momento de buscar atención médica.

Los hechos

Fue en las primeras horas de este 9 de diciembre cuando la jovencita de 15 años, originaria de Piedras Negras, al no saber qué hacer luego de ser rechazada, según el testimonios, del Hospital General de Boca del Río, se trasladó a la comandancia de la Policía Municipal en el bulevar Miguel Alemán.

Los familiares de la adolescente explicaron que la joven tenía 8 meses y medio de embarazo y que se trasladaron desde Piedras Negras, Veracruz, por los fuertes dolores de parto, pero en el Hospital General de Boca del Río el personal no la quiso atender e ignoró que la bebé ya estaba casi por salir.

El problema no llegó allí, sino que la familia decidió llevarla al módulo de la Cruz Roja sin saber que ésta ya no está en función, ahí la joven ya no pudo más y dentro de su coche comenzó las labores de parto.

FOTOS: CORTESÍA FRANCO CARDEL

Después de varios minutos personal de emergencias de Protección Civil de Boca del Río y de Bomberos Conurbados acudieron de forma inmediata para atender el parto en el asiento trasero del vehículo.

Esta historia por fortuna acabó bien, pero pudo tener un desenlace trágico por la falta de atención médica inmediata.

Por último la joven madre y su bebé recién nacida fueron llevadas al hospital Regional de Alta Especialidad que se encuentra ubicada en la avenida 20 de Noviembre, en Veracruz, donde ambas se están recuperando.