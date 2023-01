Cuesta de enero se podría extender hasta febrero por la inflación: Jeremías Zúñiga

Quienes piensan que ya libraron la cuesta de enero porque les quedan algunos centavos del aguinaldo se llevarán una fuerte desilusión pues más bien será una cuesta de febrero porque se extenderá hasta ese mes, alertó Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en el estado.

Recalcó que el periodo enero-febrero no será nada fácil y se avecina lo difícil de la inflación; por eso será más bien una cuesta bimestral y no nada más de enero.

Reconoció la prudencia de quienes administraron bien sus recursos decembrinos para que enero no sea un mes dramático, pues hay desembolsos como los pagos de impuestos, entre ellos el predial y de algún modo se prepararon para ello.

Hay varias personas previsoras que se esfuerzan por ajustar su presupuesto para no pasar estrecheces en el primer mes del año, pero son una minoría; la gran mayoría no reacciona así y es la que se verá muy afectada.

"Pasando la primera quincena se empezará a sentir la cuesta de enero, sobre todo por la inflación, y es entonces cuando las familias empezarán a resentir la dura realidad (..), el primer bimestre será muy difícil y, de hecho, habrá unos 3 primeros meses muy complicados", puntualizó Zúñiga Mezano.

Varios sectores productivos han señalado reiteradamente que en el año 2022 la economía se recuperó y piensan que, como consecuencia de ese positivo panorama, en el 2023 se consolidará esa escalada.

Sin embargo, es mejor tener cautela porque aún falta mucho para poder afirmar que la economía mexicana ya se encuentra en escalada, remarcó el analista.

Otros sectores piensan que la visita que en esta semana realizaron a México los mandatarios de Estados Unidos y Canadá es la señal de la recuperación, pero la recomendación es observar el panorama con mucha cautela y no cantar victoria sino hasta que se vean resultados concretos.

Zúñiga Mezano hizo hincapié en no descuidar otros indicadores de las inminentes inversiones, pero siempre tener los ojos abiertos para que la cuesta de enero-febrero (si no es que hasta marzo) no sea traumática.

Entre tanto, el analista insistió en que las familias deberían cuidar mucho sus recursos y usarlos de manera racional e inteligente, y mantener esa cautela por lo menos todo el primer trimestre del 2023.

