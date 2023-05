Cortes de energía en Veracruz no afectan al Mercado Hidalgo

Locatarios del mercado Hidalgo en Veracruz aseguran no haber tenido afectaciones debido a los recientes apagones que ha sufrido la zona conurbada.

Manifiestan que a diferencia de otros negocios de la zona centro, ellos solo han pasado a lo mucho una hora sin el servicio eléctrico, sin afectar en sus productos y economía.

"No, aquí no hemos sufrido perdidas por eso, a lo mucho se va una hora y vuelve. Sufrimos más por el calor, pero así perdidas no", comentó una de las locatarias del mercado.

El área de carnicería tampoco ha sufrido por estos apagones, pues aseguran contar con congeladoras externas que mantienen fresca la carne cuando se va la luz.

"Ahorita estamos trabajando con congeladoras, entonces ahorita no nos a afectado cuando se va la luz. Antes si porque trabajábamos con cámaras y teníamos que sacar toda la carne y meterla en neveras con hielo", mencionaron.

La zona de comida tampoco registra perdidas en ventas y alimentos, ya que los apagones solo duran un rato sin afectar al mercado.

Varios negocios del centro histórico de Veracruz han manifestado perdidas económicas por los diferentes apagones que se han registrado desde hace varios días, dejándolos sin suministro electrónico hasta por más de una semana. A diferencia de estos, hasta ahora, la zona del mercado Hidalgo no ha sufrido perdidas debido a cortes de luz.

Este lunes, el mercado Hidalgo registró dos apagones durante la mañana, pero solo duraron un rato sin presentar afectaciones, según mencionan diferentes locatarios del lugar.

