Corinta y Columba, las primeras en llegar al Salsa Fest 2023

Corinta y Columba Celis, tomaron un autobús a las 6:00 de la mañana de Orizaba con destino a Boca del Río, para llegar desde muy temprano a formarse para ingresar al salsodromo más tarde disfrutar del primer concierto del Salsa Fest 2023.

Corinta de 75 años de edad compartió que siempre han asistido al Salsa Fest, desafortunadamente este año no alcanzaron mesas VIP por lo que tuvieron que llegar temprano para conseguir un lugar hasta adelante y poder contemplar de cerca a sus artistas favoritos entre los que mencionaron a Gilberto Santa Rosa y Óscar D'Leon.

"No alcanzamos mesas ni así un buen lugar así que conseguimos los accesos gratis en la página que mi hermana los descargó y por eso venimos temprano para agarrar un buen lugar hasta adelante y poder disfrutar tranquilas", dijo Corinta.

Para Corinta y Columba es muy importante disfrutar como hermanas de los conciertos que les gustan, pues en cada uno de ellos aseguraron que celebran la vida luego de que una de ellas lograra vencer el cáncer.

"Nosotros venimos desde que empezó el primer año, en pandemia no hubo, pero el año pasado regresamos y este si dios lo permite vamos a estar los tres días y eso que estoy operada de cáncer de mama tengo año y medio que me quitaron un seno, pero nada me detiene y venimos a disfrutar de nuestro género favorito inculcado por nuestra difunta madre", afirmó Corinta de 75 años de edad.

A unas horas de que comience el primer concierto, ya se encuentran preparadas para bailar de principio a fin, pues compartieron que ya esperaron todo un año para poder volver a disfrutar juntas del Salsa Fest 2023.

/ct