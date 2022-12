Continúan apagones en calles céntricas de Veracruz tras evento de norte; CFE no se da abasto

Los efectos del frente frío número 19 aún se sufren en la periferia de Veracruz porque los apagones no terminaron el sábado 24 de diciembre y el domingo 25, continúan intermitentemente en varios puntos de la ciudad y apenas viene lo peor de aquí hasta abril, advirtió Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático.

"Muchas familias tuvieron una amarga Navidad el 24 porque hubo bastantes apagones en varias colonias, provocados por el mismo norte y porque debieron haber prevenido desde antes pero no lo hicieron".

"Se ha reportado que varios postes están dañados, fracturados, y se cayeron varios en Veracruz: Casas Palenque tenía 3 días sin luz, en la colonia Hidalgo apenas llegó el 25, se pasaron el 24 a oscuras; y en otras colonias reportaron, más de una decena", señaló Moncayo Parra.

Afirmó que la Comisión Federal de Electricidad no se da abasto con los reportes ciudadanos y resaltó que en buena medida los apagones se deben a que los transformadores ya son viejos y obsoletos.

Otro problema es la saturación porque cada transformador tiene capacidad para un determinado número de usuarios, pero en los hechos hay muchos más porque según los reportes ciudadanos, hay muchos más de los permitidos, es decir que están ´colgados´.

"Es un hecho que además de su antigüedad, los transformadores están obsoletos y tienen poca capacidad, de modo que al ´colgarse´ más usuarios de los permitidos, los saturan y de ahí vienen las sobrecargas y apagones que ponen en riesgo los aparatos electrodomésticos.

"Además, como la población se incrementa entonces el transformador se sobrecalienta y si a eso se suman los efectos de la naturaleza durante los frentes fríos, ya no es la misma capacidad y no responde adecuadamente a los usuarios", resaltó Moncayo Parra.

Al final, quienes pagan los platos rotos son los usuarios regulares, quienes sí pagan por la electricidad que consumen, porque en un apagón se afecta algún aparato eléctrico, subrayó Moncayo Parra.

En el caso del frente frío 19 se identificó un promedio de 15 colonias afectadas, pero podría haber más, como la Hidalgo, Zaragoza, Casas Palenque, los Infonavits, que en muchos casos todavía no acude persona de la CFE para reparar los daños sufridos y sobre todo, restablecer el suministro eléctrico.

De ahí la importancia de la tarea que hace años realizaba la compañía eléctrica, consistente en lavar los transformadores para que no tuvieran acumulada la tierra de las calles y no se generaran apagones durante los eventos de norte, puntualizó Moncayo Parra.

Recalcó que aún queda el primer cuatrimestre del año 2023, en el que habrá frentes fríos que causarán nortes y nubes de arena que afectarán a los transformadores y líneas conductoras, aunado a posibles lloviznas y lo que en su momento adviertan las autoridades de Protección Civil.

Recalcó que no se debe permitir más tomas clandestinas y se debe verificar la antigüedad de los transformadores para garantizar que no son obsoletos. Además, no permitir más tomas clandestinas.

