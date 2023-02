Continúa el recorte de personal en establecimientos de Veracruz, afirma Canaco

Para poder hacer frente a la inflación y los compromisos fiscales de este año establecimientos del giro comercial mantienen el recorte de personal, admitió Edi Alberto Martínez Tejeda, presidente en Veracruz de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

Recordó que se tienen mayor gasto porque incrementó el día de vacaciones, aumentó el salario mínimo, la inflación continúa en crecimiento y de alguna manera los comerciantes tuvieron que realizar ajustes en la plantilla laboral. Pese a ello no se registra cierre de negocios en la ciudad de Veracruz, pero tampoco hay nuevas contrataciones y algunos comercios adelgazaron la plantilla laboral para seguir ofreciendo su servicio.

"El tema de la inflación nos pega a todos, son situaciones que nos van pegando y se refleja con la disminución, en algunas ocasiones de empleados o creación de empleos. No ha habido cierre de negocios pero sí vemos con preocupación que los negocios han tenido que recordar fuentes de empleo".

Admitió que en algunos comercios siguen registrando llamadas de extorsión, pero los empresarios y empleamos saben cómo actuar para no caer en manos de la delincuencia. La Canaco también reportó una disminución de 20 por ciento en la incidencia delictiva en el centro de la ciudad de Veracruz.

"No estoy diciendo que no se lleven a cabo o que no haya hechos aislados, por supuesto que los hay pero se ha controlado más".

Finalmente Edi Alberto Martínez Tejeda, presidente en Veracruz de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), defendió a las autoridades municipales y al Comité de Carnaval y declaró que fue un acierto pasar nuevamente para el verano la fiesta 2023.

Recordó que el fin de semana pasado se registró un fuerte evento de norte que hubiera cancelado actividades del Carnaval de Veracruz.

"Es un mes bajo en el tema turístico pero una de las festividades más importantes del estado es el Carnaval de Veracruz y estuvo muy fuerte el norte el fin de semana y se hubiera visto afectado el carnaval si se hubiera llevado en esa fecha. Veo con buenos ojos que se pasará para junio-julio", concluyó.

Foto: Wenceslao Fuentes.

