Contempla Veracruz cancelación del Carnaval 2021

Debido a que la jornada de vacunación contra el coronavirus se prolongará, es posible que se cancele la realización del Carnaval de Veracruz de este año.

El presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga, mencionó que los contagios siguen incrementando y posiblemente la fiesta no se desarrollará en el verano, como estaba programada.

De ser así, esta sería la primera ocasión en la historia que el carnaval se suspenda.

Antes de permitir aglomeraciones se requiere que parte de la población esté vacunada y de acuerdo al calendario establecido por el gobierno federal serán varios meses los que se requieran para aplicar el biológico.

Sin embargo, aclaró que los casi 50 millones de pesos que se destinan a la fiesta, se mantendrán hasta que la autoridad municipal determine lo contrario.

"Todo dependerá de la circunstancia de salud que se viva. La determinación del alcalde, Fernando Yunes fue que se pasara para verano pero obviamente él, al igual que el ayuntamiento, estamos analizando la situación porque esto dependería que la gente estuviera vacunada. Es imposible un Carnaval sin chavos que son la última parte de la vacunación y pues estamos esperando a ver qué pasa de aquí a entonces".

Cabe recordar que desde el año pasado se anunció la cancelación del Carnaval de Río de Janeiro, en Brasil.

En el caso de Veracruz, Perez Fraga recordó que no hay conciertos, eventos masivos, partidos de fútbol y otras actividades en donde se aglomeran las personas.

Por ello el ayuntamiento ya considera la suspensión de las fiestas del carnaval local este año.

"Si existe esa posibilidad, lógicamente de que no se haga. El carnaval de Brasil ya se anunció que no se podrá realizar, pero todo está sujeto a esa campaña de vacunación, hasta que estuviera vacunada toda la población y que ya no sean un riesgo las aglomeraciones, pero mientras ustedes no vean que haya conciertos masivos que hay partidos de futbol, con presencia física, pues el carnaval también es prácticamente imposible llevarlo a cabo, lo menos que el ayuntamiento quiere es arriesgar a la población".

Admitió que suspenderlo representar un fuerte impacto económico ya que se trata de una de las principales fiestas del estado que permite generar una importante derrama no solo a nivel local sino regional.

Sin embargo, las condiciones no están dadas, por el momento, para poder permitir el arribo masivo de turistas, pues se debe dar prioridad a la prevención de contagios.

"Sería una gran pérdida para toda la gente que hacen negocios en torno al carnaval, son miles de personas, nada más son más de 500 graderos, entre hombres y mujeres que se dedican a rentar gradas durante los carnavales, vendedores ambulantes, comida, también es un golpe muy grande para los hoteleros, porque tenemos llenos durante los fines de semana, pero al igual que todos los carnavales del mundo, estamos sufriendo esta pandemia".

Estimó que la pérdida económica sería de alrededor de 250 millones de pesos.