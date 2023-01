'Veracruz me llena de miedo'; conductora denuncia amenazas de policías estatales (+video)

La conductora de Telever, Esbeidi Díaz, mejor conocida como Esbeidi Banda Ancha, denunció en sus redes sociales que fue esposada y amenazada por elementos de la Policía Estatal en el puerto de Veracruz.

A través de las redes sociales, la comunicadora narró que acudió a realizar su canje de placas en el módulo ubicado en Playa Linda cerca de las seis de la mañana, donde algunos trabajadores la atendieron groseramente y de forma tardada.

"Te tratan como un perro, pero como un perro sarnoso", dijo.

Señaló que el personal la hizo esperar por varias horas, obligando a dar varias vueltas, para que a lo último le dijeran que acudiera al siguiente día.

Asimismo, afirmó que los ciudadanos que acudían al canje de placa, le daban dinero a una oficial, el cual era recibido sin ningún problema.

"Se mete la tal oficial Erika, que por cierto yo la vi con estos ojos que se los van a comer los gusanos, cómo le daban dinero cuando revisaban los carros, no sé de qué se trata, no sé ni me interesa".

'La voy a remitir'

Ante su reclamo, el oficial de policía comenzó a agredir a la comunicadora y la amenazó con remitirla a los separos hasta esposarla.

"A usted la voy a remitir a los separos, o no sé qué palabra me dijo. ´la voy a remitir´, pero por qué, qué le estoy haciendo, yo no estoy cometiendo ningún delito [...] le habló a una oficial y me esposaron señores, me esposaron.

"Empecé a gritar, me sentí humillada. El tipo dijo que ellos son los que mandan. Veracruz, no me llena de orgullo, me llena de miedo".

La conductora comentó a sus seguidores que en caso de desaparecer, responsabiliza a los oficiales de Veracruz.

Si yo desaparezco mañana, les aviso que en el penalito me amenazaron hoy. Una fulana que se llama Erika, está vestida de policía. Ellos tienen fama de desaparecer a la gente".