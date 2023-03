Con llantas y ramas, 'adornan' socavón en calle de Veracruz

¡Qué hay de nuevo carnalitas y carnalitos! Uno aquí trabajando y compartiendo con todos ustedes los reportes ciudadanos y justicieros de Veracruz que me hacen llegar a la línea, pues ahora sí que más que nada para que los que también se pongan a chambear sean las autoridades y resuelvan los desperfectos que se presentan en la zona conurbada.

Y si de desperfectos hablamos en uno de los primeros lugares están los bonitos socavones que se forman en las vialidades y justo por eso hoy vamos a hablar de uno de ellos que nació en calles de la colonia centro del puerto de Veracruz.

Pues ahora sí que me hacen llegar las fotos de algo que yo pensé a primera vista se trataba de un muñeco de nieve requemado por los rayos del sol y resulta que no, se trata de una "señalética" que tuvieron que poner mis carnalitos que viven por la zona afectada.

Es en la calle Benito Juárez entre las avenidas Jiménez y José María Pino Suárez donde surgió un tremendo socavón justo en la calle, casi de lado de la banqueta, por lo que los vecinos se vieron en la necesidad de cubrirlo con un par de llantas de carro y basura, con el objetivo de que ningún carro o persona cayera al hueco.

Si bien me dicen que aguanta con la protección que colocaron no se vale que la ciudadanía ya no pueda caminar con tranquilidad por las calles y con esto no hago referencia a la inseguridad, sino a que no puedan caminar sin miedo a caer en un bache, alcantarilla, registro sin tapa o como en esta ocasión a un socavón.

Mis queridas autoridades municipales de Veracruz, aquí aplica la de nuestros amigos los tránsitos "ayúdenme a ayudarlos" y póngase las pilas haciendo reparación lo más s pronto posible a este socavón que, según me dijeron, no es de ayer.

Y a ustedes bandita también les dejo de chamba que me sigan mandando sus reportes a la línea justiciera para poder seguir luchando contra los horrores que hay en las bonitas calles y colonias de Veracruz y toda la zona conurbada.

/lmr