¿Cómo prevenir enfermedades esta temporada de calor?

Con el incremento en la temperatura ambiental aumenta el riesgo de enfermedades gastrointestinales, insolación y golpes de calor, alertó el médico Lorenzo Castañeda Pacheco, y exhortó a la población a cuidar su salud, vigilar lo que come y tener mucha higiene al preparar los alimentos.

Recomendó un escrupuloso cuidado en el manejo de los alimentos, en refrigeración, no tenerlos a temperatura ambiental porque se desarrollan bacterias que podrían desencadenar una gastroenteritis, vómito, diarrea y temperatura elevada.

Para descongelar carnes y mariscos no se les debe dejar a temperatura ambiental porque es propicio para el desarrollo de bacterias y descomposición del producto. Lo mejor es descongelar en el chorro del agua y después prepararlos, para evitar la proliferación de bacterias.

Llamó a no consumir alimentos fuera de casa porque podrían estar preparados con dudosa higiene y ser un riesgo para la salud, lo que podría traducirse en diarrea y deshidratación.

Lo mejor es comer en sitios higiénicos y no adquirir los productos de cualquier vendedor, sino de aquél que muestra hábitos higiénicos, para evitar parasitosis y enfermedades gastrointestinales.

Hizo hincapié en el escrupuloso lavado de manos antes de comer y después de ir al baño, para evitar daños a la salud con enfermedades como el cólera, salmonelosis y tifoidea.

"En el caso de pescados y mariscos, en la pescadería debemos observar que el producto tenga los ojos rojos y no pálidos; que no se desprendan las escamas y que las agallas no tengan un color pálido ni estén coloradas.

"Si las escamas se desprenden fácilmente quiere decir que ese pescado ya está en descomposición y no es apto para el consumo humano. Si se pretende adquirir almejas y la concha está completamente cerrada significa que ya tiene rato de estar muerta y puede estar descompuesta: debe estar abierta en señal de que está fresca", subrayó el médico veracruzano Castañeda Pacheco.

Golpes de calor

Para evitar una insolación recomendó cubrirse con una sombrilla, sombrero, camisa de manga larga o lo que se tenga a la mano y no hacer ejercicio al aire libre en horas pico porque los rayos del sol caen en forma vertical y la persona podría sufrir un golpe de calor y deshidratación.

El médico Lorenzo Castañeda Pacheco se ha desempeñado profesionalmente en el Sector Salud, en el Hospital Regional de la avenida 20 de Noviembre y en el Hospital de Tarimoya, como director.

fp