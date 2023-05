¿Cómo detectar casos de bullying en preescolar?

El acoso escolar en preescolar o bullying se puede dar en muchas vertientes, desde físico hasta psicológico advirtió Iván Castillo Huesca, de la coordinación Veracruz de la Dirección General de Vinculación Institucional

"El bullying en preescolar se da desde el acoso escolar de manera física, que pueden ser empujones, golpes, pero deben ser de manera constante. También tenemos el bulling psicológico, que puede ser discriminar a un niño, no invitarlo a jugar porque su papá desempeña determinado trabajo, por muchos tipos de cirscunstancias", indicó el especialista encargado de brindar charlas dirigidas a los menores para que sepan qué hacer en dado caso.

"La recomendación a los padres de familia es que, en cuanto detecten algo anormal en el niño, acudan con el docente", recomendó.

"Los cambios de actitud y comportamiento en los menores son signo de alerta, por lo que es muy necesario acercarse al menor para platicar con él y conocer la causa de su cambio de actitud", explicó.

La labor principal de Castillo Huesca es fungir como enlace en el sector académico escolar de todos los niveles, desde jardín de niños, primarias, secundarias, bachilleratos y universidades.

"Me encargo de llevar a los estudiantes, a los recintos educativos, las herramientas suficientes para abatir la incidencia delictiva en todos los rubros. Brindamos pláticas de prevención del delito en redes sociales, acoso escolar y traemos abanderando la campaña de no te la juegues con las drogas en todo el esplendor", afirmó.

Indicó que en el nivel de preescolar se puede dar el tema del acoso escolar, regulado bajo el código 303 del Estado de Veracruz.

"Nosotros también capacitamos a los docentes y padres de familia para evitar el acoso escolar o bulling y también les llevamos una actividad lúdica a los menores, que se llama teatro guiñol, mediante títeres se les da una obra de teatro en donde se les recomienda a los niños lo que no deben de hacer dentro de la institución, como no salirse de la escuela, no confiar en extraños y demás, como sucedió en un colegio privado, pues sabemos que los docentes, por más responsables que sean, hay un momento en donde tal vez depende más del conocimiento del niño, y nosotros tratamos de brindarles ese conocimiento para que ellos sepan qué hacer y qué no hacer", concluyó.