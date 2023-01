¿Cómo actuar ante hechos delictivos en Veracruz?

Ante los hechos de violencia que se han suscitado en Veracruz y en cualquier parte del país es importante la prudencia y tener los ojos bien abiertos para no ser víctima de hechos delictivos, aseveró Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en el estado.

Destacó que no basta con ser prudente y no buscar problemas, pues éstos siempre llegan, aunque la persona no los busque.

Lo mejor es desviarse desde que se observa una situación potencialmente peligrosa, pero si es inevitable, tener la cabeza fría y ser muy prudente.

Sugirió no enfrentar a quienes tengan una actitud violenta, ya que podrían estar armados y eso agravaría la situación.

Lo mejor es tener los ojos bien abiertos y si es necesario, retirarse con oportunidad, sin caer en provocación ni generarla.

Lo primero es no beber al conducir y si surge un contratiempo como cierre de una vialidad, no iniciar un escándalo y regresar para buscar vías alternas.

CONFLICTO

En el caso extremo de un conflicto con una vialidad cerrada por manifestantes o peor aún, con grupo armado y eventualmente peligroso, bajo ninguna circunstancia se debe caer en provocación ni responder con violencia.

"Uno no sabe en qué momento va a haber un enfrentamiento, la balacera, pero si se está atento y se va observando puede de alguna manera reaccionar para evitar un daño colateral, una bala perdida que lesione o prive de la vida a una persona que no tiene nada que ver.

"Y hay que ser cuidadosos de no ser violentos al manejar", recalcó Zúñiga Mezano

En su opinión, lo peor es cuando se va acompañado por menores de edad y se queda atrapado un conflicto, pues los menores podrían perder la paciencia y convertirse en el objetivo de los delincuentes.

Puede haber balas perdidas y personas prepotentes que agredan a quienes los cuestionen y eso agrava una situación.

Zúñiga Mezano exhortó a la población para que en una situación emergente conserve la calma y la prudencia, por su propia seguridad y por su vida.