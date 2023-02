Con altar recuerda a Karina en Facultad de Nutrición y exigen justicia para víctimas de feminicidio

Compañeras, estudiantes y docentes de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana (UV) en el municipio porteño, colocaron un altar en memoria de Karina Casillas víctima de feminicidio el pasado 18 de febrero.

Flores blancas, veladoras y una fotografía de Karina joven estudiante de Nutrición, fueron colocadas en un altar instalado desde ayer lunes al interior de la Facultad donde estudiaba.

Estudiantes con playeras o pañoletas moradas seguían llegando este martes al altar con algunos ramos de flores blancas.

Aunque se difundió una convocatoria de Consejería Estudiantil de la Facultad de Nutrición para dejar una flor, veladora o pegar un mensaje en memoria de Karina en la explanada de la Facultad de Medicina, esta actividad no se realizó, quienes desearon llevar flores acudieron al altar instalado en Nutrición.

Compañeras de facultad exigen justicia para Karina y todas las mujeres víctimas de feminicidio.

"Realmente no sé qué pase por la cabeza de los hombres en hacer ese tipo de cosas hacia las mujeres. Y si me gustaría hacer justicia por Karina y por las que no han podido decirlo", comentó una joven alumna de segundo semestre de Nutrición.





Aunque no es compañera de generación ni cursó alguna materia con Karina, dijo que es la primera vez que en el círculo que le rodea, en este caso de la misma escuela, le ocurre algo a una mujer, por lo que dijo lamentar que la violencia de género vaya en aumento además de darle miedo.

"En lo personal si me da miedo andar solita en las calles porque ya no sabemos en quién confiar, y también tengo hermanas, amigas, mamá, que tampoco me gustaría que alguien viniera y nos quitara la vida", dijo la estudiante de segundo semestre de la Facultad de Nutrición.

HARÁN MARCHA

Este martes a las 5 de la tarde la comunidad estudiantil de la UV y docentes realizarán una marcha para exigir justicia para Karina estudiante de Nutrición víctima de feminicidio.

El pasado 18 de febrero la joven de 25 años fue hallada muerta en su departamento ubicado en Médano Buenavista, en el municipio de Veracruz.

El hallazgo fue realizado por la mamá de la joven, quien al no poderse comunicar con su hija acudió a su departamento y al abrir la puerta encontró a su hija muerta, en el lugar también se encontró un hombre, presunta pareja de Karina, con lesiones de gravedad.

El hombre fue internado en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y de acuerdo con declaraciones del gobernador del estado se encuentra en calidad de detenido