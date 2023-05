Colectivo Solecito marcha este Día de las Madres en Veracruz (+video)

En el marco de la celebración del día de las madres, Rosalía Castro Toss, coordinadora del Colectivo Solecito puntualizó que no tienen nada que festejar, por el contrario, aseguró que como madres de desaparecidos es un día para la lucha.

"No dejaremos de luchar, este día que no tenemos nada que festejar porque es de lucha y protesta. Queremos resultados ya, identificación de lo que se ha encontrado en todos los predios.

"También hacemos un llamado a laextinta policía federalhoy Guardia Nacional que de los 302 tesoros (restos humanos) que se encontraron, hoy solamente se han identificado 27 y eso se terminó en 2018 en Colinas de Santa Fe, ¿qué más tenemos que esperar?".

Castro Toss indicó que en ocasiones las autoridades sí les informan, sin embargo subrayó que están cansados de eso y quieren hechos, no más palabras.

Recientemente, agregó, se reunió en la Ciudad de México con autoridades de la ONU y dio a conocer que todo apunta a que vincularán a proceso a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, ahora por el delito de desaparición forzada.

"Estuve en la ciudad de México y platiqué con dos representantes de la ONU, con integrantes de la Comisión de los Derechos Humanos y están en proceso que en este caso se podría vincular a Javier Duarte para imputarle la Desaparición Forzada porque fue en su periodo."

Destacó que las propias autoridades de la ONU reconocieron que las desapariciones no cesarán hasta que se unan los tres niveles de gobierno a la lucha, hecho que hasta el momento enfatizó que no ha visto en el estado de Veracruz.

"No hemos buscado diálogo después de lo que dijo la ONU, pero sinceramente no nos corresponde a nosotros, bien lo dijo la alcaldesa, esa es cosa del estado, entonces yo quisiera saber cuál es la función de ella. Es entrar en controversia, no queremos eso de hecho ya se limaron algunas asperezas que teníamos y ya entendió que lo que queremos es que nos apoye en espacios y permisos, no queremos dinero, nada más que cumpla con sus funciones", expresó.

La coordinadora del Colectivo Solecito lamentó que aún siga reinando la desunión pues señaló que las personas creen que no les puede pasar y por el contrario, enfatizó que nadie está exento de sufrir un caso.

Al grito de "Veracruz seguro no existe" las madres marcharon con las lonas en las que plasmaron a sus desaparecidos, por toda la avenida Independencia hasta llegar al Faro de Venustiano Carranza en la Macroplaza del Malecon donde expusieron que ya no quieren simulaciones, sino resultados.