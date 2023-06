Colapsa alcantarilla con materia fecal en la calle Hidalgo, en Veracruz

Comerciantes de la calle Hidalgo en la ciudad de Veracruz hacen un llamado urgente a las autoridades sanitarias de Veracruz pues temen enfermar por el foco de infección que produce una fuga de aguas negras.

Casi en la entrada de una tienda departamental y al lado de una infinidad de locales comerciales brotan de una alcantarilla aguas negras con materia fecal, a la vista de comerciantes y veracruzanos que salen a realizar sus compras y que tienen que saltar los ríos de aguas negras que se forman entre las calles de Hernán Cortés y Francisco Canal, todavía en la zona de mercados de Veracruz.

-"Ya báñate Felipe", le gritan a un vendedor de calcetas, playeras y cachuchas colocado en parte de la banqueta de la calle Hidalgo, ante los fuertes olores que emanan del río de aguas negras y que escurren hasta atravesar la calle Canal.

Alcantarilla colapsada en la calle Hidalgo, en el Centro de Veracruz.

Las altas temperaturas hacen que los olores sean más penetrantes y que la gente que camina evada esa zona comercial, impactando a los puestos de ropa, revistas, periódicos, verduras, plantas y hasta locales de comida como tacos, mariscos, churros, panes y dulcerías.

"Aquí ya saben que me pongo, si me alejo no me van a encontrar, así que aunque sea con cubreboca me aguanto para sacar la venta de mis plantitas", dice una comerciante instalada casi frente a la alcantarilla, que alguien medio tapó con una llanta y cinta de advertencia.

"Ahora sí que aquí cambia el dicho porque con ese ´cochinero´ en los comercios solo se paran las moscas, y párale, nadie más se acerca, ya les dijimos a los inspectores del Ayuntamiento pero dicen que eso no les toca a ellos ¿Y entonces a quién?", se pregunta el vendedor de tacos frente a la alcantarilla.

