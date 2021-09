Lamentó que la gente no tenga la cultura para aprender a convivir con la vida silvestre como en otros países, pues dijo, deben entender que son áreas naturales.

"Desafortunadamente la conciencia colectiva de la sociedad mexicana es la de reubicar y no convivir con los animales. La laguna es parte del sistema lagunar interdunario de Veracruz y los lagartos o cocodrilos son especies nativas porque en algún momento vivieron en ese lugar".

Dijo que el cocodrilo debió haber sido abandonado, pues no existe la posibilidad de que llegara por sí solo, y afirmó esto es consecuencia de la compra inconsciente de las personas con estas especies.

"La venta de cocodrilo es legal mediante la UMA, la más cercana es la que está por la caseta de la Antigua, y esta se dedica a la venta de productos de cocodrilo moreletii, entre ellos las crías, desafortunadamente no se encargan de regular quién los compra y los ciudadanos pensando que son un perro o gato los adquieren, sin embargo cuando el animal crece y el manejo se complica, lo que hacen es tirarlos a los cuerpos de agua, por lo que estamos casi seguros de que este cocodrilo llegó de esa forma" Armando González Ramírez.

Alertó que la laguna está en un mal estado de salud a consecuencia de la presión urbana que se le da, y es por eso que piden a la gente, entienda que el hecho de sacar especies contribuye a que las lagunas se mueran.

"La ciudadanía no tiene conciencia del daño ambiental que hay en el Estado de Veracruz, no hay a dónde llevarlos, siempre que hacemos una reubicación tiene que ser en reservas privadas que tienen conexión con lagunas con poblados cercanos, entonces cuando liberamos cocodrilos con PROFEPA existe la posibilidad de que sean cazados en un futuro porque no existen áreas naturales donde simplemente la gente no las toque", explicó.

Mencionó que esta puede ser la oportunidad para generar una educación sobre el sistema lagunar, por lo que proponen nuevamente a las autoridades poner anuncios como en el parque arrecifal para que la gente vea cuáles son las especies que existen en el lugar y así crear una conciencia de protección y conservación.