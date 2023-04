Claman a AMLO ayuda para Perla, sentenciada a 50 años de prisión

Familiares de Perla de Jesús, una joven cordobesa sentenciada a 50 años de prisión, exigieron su liberación al presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que las autoridades de Veracruz están cometiendo una injusticia.

Desde las 04:00 de la mañana arribaron a la calle 16 de Septiembre y Esteban Morales, en el Centro de la ciudad de Veracruz, familiares de Perla de Jesús para hacer llegar su caso al presidente de la República, quien este viernes encabezó la reunión de seguridad y la mañanera desde el Museo Naval México.

Con una lona en la que se observa una fotografía de Perla, sus familiares buscaron llamar la atención del presidente de la República.

Nadia Hernández Meza, mamá de la joven de 25 años, informó que el 12 de abril pasado y tras permanecer dos años en prisión preventiva, su hija fue sentenciada a 50 años de cárcel sin que existan pruebas y que la Fiscalía General del Estado agotara todas las líneas de investigación.

"El 12 de abril sentencian a mi hija a 50 años de prisión sin ser ella culpable, se hace un muy mal manejo del caso, no se agotan líneas de investigación, todas son pruebas circunstanciales y obviamente nos estamos manifestando en contra de eso porque no vamos a permitir ninguna injusticia".

Perla de Jesús fue señalada por la Fiscalía General del Estado por la desaparición de su ex novio, hechos registrados en 2020 en Córdoba.

"La acusan de supuesta desaparición de su expareja, esto ocurrió en el 2020 y apenas ahorita se dio sentencia, transcurrieron dos años en los que estuvimos en proceso. Los hechos ocurren en el 2020 en Córdoba y se reapertura el caso un año después en el 2021 que es cuando a ella la detienen".

Al momento de su detención, Perla de Jesús tenía 23 años, estudiaba Turismo y Administración de Empresas en Puebla, ademas de trabajar.

La señora Nadia Hernández señaló que legalmente, está corriendo el tiempo para apelar la sentencia, lo cual van a hacer.

"Legalmente estamos en el término de la apelación, empezaron a correr a partir del día de antier, son 10 días para apelación, lógicamente nosotros vamos a meter la apelación".

Sin embargo, a su vez la familia y amigos de esta joven cordobesa han emprendido una campaña vía redes sociales para dar a conocer su caso con la intención de que se revise. Por ello este día acudieron al Puerto de Veracruz donde pudieron abordar al presidente.

"Afortunadamente corrimos con la suerte de llegar precisamente donde estaba el señor presidente y que nos recibiera papeles en mano, posterior nos hablan para que viniéramos aquí afuera para que nos recibieran los papeles nuevamente", dijo.

Mencionó que como familia se encuentran dolidos y molestos por cómo se ha llevado el caso e insistió no dejarán de luchar hasta que se compruebe Perla no es la responsable de este delito.

"Terrible, yo creo que es un dolor que no se le desea a nadie y sobre todo por el hecho de que están inculpando a alguien que no lo hizo porque la Fiscalía quiere una cifra, porque en el estado quieren cifras y no se ponen a hacer de verdad su trabajo".

Perla de Jesús se encuentra recluida en el Centro de Readaptación Social de Amatlán de los Reyes.