Ciudad industrial Bruno Pagliai podría desaparecer, alertan

Bruno Pagliai, el parque industrial más importante de Veracruz está en severa decadencia, las empresas ya no quieren instalarse en este sitio (norponiente del municipio) y lo que es peor, al menos 10 industrias podrían cerrar sus puertas, lo que significaría el despido de cientos de trabajadores.

Felix Martínez Álvarez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y de la Transformación (Canacintra) a nivel local, dijo que el problema del parque industrial ya tiene muchos años, no hay interés por parte del gobierno estatal ni municipal, sin embargo aceptó que las propias empresas asentadas en este sitio no pagan las cuotas dibido a que no hay transparencia en el uso de los recursos.

"Tengo entendido que sí hay adeudos importantes, en donde creo que esto ha parado esta infraestructura, pero creo que todo tiene solución, tenemos que ver la mejora, tanto del que visita, como del que es dueño de ahí", señaló.

Los daños en la Bruno Pagliai son graves en las calles -todas coarteadas y con baches-, en el alumbrado público, electrificación, distribución de agua potable, y maleza, además de que no hay seguridad para los cientos de trabajadores que salen por las noches o ingresan a laborar muy temprano.

El líder empresarial urgió a las autoridades en el rescate del parque industrial de la ciudad de Veracruz, pues su rehabilitación impactaría favorablemente en el fortalecimiento de la economía regional.