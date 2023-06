Carnaval de Veracruz 2023: 8 frases jarochas que escucharán los visitantes y lo que significan

El estado de Veracruz siempre se ha caracterizado por su gastronomía, cultura, identidad y riquezas naturales. Visitado cada año por miles de turistas que se van encantado de lo que ofrece la entidad y sobre todo la calidad de su gente.

Pero como en todos los estados de la república mexicana, existen diversas palabras o regionalismos que son difíciles de entender. Y el puerto de Veracruz no es la excepción con su variedad lingüística que utilizan los jarochos para hablarse entre "la flota" o los amigos.

Por esta razón te dejamos algunas de las palabras que puedes escuchar con frecuencia a lo largo y ancho de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, incluso en las entidades costeras del estado. Para que no te agarren de "bajada", esto te servirá.

¿Qué significa Pachi?

Si te encuentras de paso por el bulevar o alguna playa de Veracruz, y escuchas que alguna persona se dirige ti con la palabra "Pachi", tranquilo, no recurras a la famosa frase "botellita de jerez". En realidad, se están refiriendo a un saludo como "¡hola amigo!".

Es muy común escuchar la palabra "Pachi" para darte alguna indicación, saludo, recomendación, incluso ofrecerte algún producto.

¿Qué significa Iris?

El "no hagas iris loco", es una frase que podrás escuchar durante tu visita a Veracruz. Lo que significa "tranquilo" o no cometas algún desorden, por ejemplo:

"Ese loco andaba con sus iris", la traducción sería: Esa persona andaba cometiendo cosas deshornadas.

Jiribilla

El puerto de Veracruz y parte del estado, siempre se ha identificado por ser alegre, divertido, el exceso de eso podría llevarte a la "jiribilla", lo que puede ser un sinónimo de inquieto, ansioso, impaciente o emocionado.

Jiribilla también puede ser cambiada por la palabra "brama", que prácticamente tiene el mismo significado, pero va más enfocada a los animales, sin embargo, no es un insulto.

Castre

El uso de castre se puede dar como una burla, es común escuchar la palabra en las constantes bromas.

Cábula

La palabra cábula también es de las más utilizada por la banda jarocha. Su traducción es sinónimo de mentira o engaño. Se utiliza comúnmente cuando estas sospechando de algo que es falso o una exageración.

Mayate

Los científicos usan la palabra "Mayate" para dirigirse a un escarabajo de color verde, sin embargo, en Veracruz es utilizado para señalar a un hombre con apariencia heterosexual.

Incluso, se puede usar para los hombres que disfrutan de los encuentros sexuales con otros hombres, pero que tiene novia.

En el puerto de Veracruz es común escuchar la palabra, pero no siempre en el escenario de ofensa.

Peído

"Loco estoy bien peído", si en algún momento llegas a escuchar a algún jarocho decir esto, significa que esa persona está enojada por algo que le sucedió.

Siempre dependerá el contexto en que lo dicen, porque en ocasiones puede variar por "Me peí", "peidísimo" o "Peerse".

¡Jarooocho!

Esta palabra será de las más sonadas en algunas fiestas, festivales o eventos de la zona. La creación se la atribuyen a dos conductores de radio conocidos en el puerto de Veracruz, Juan Santiago y "El Toper Cureño".

Se dice que nació en un conocido centro nocturno, cuando los conductores pidieron a los asistentes que respondieran "ahueeeeeevo", después de escuchar la palabra "jarooocho".

Su significado puede ser de identidad o un grito de guerra. Es una de las frases más icónicas en el puerto de Veracruz.

Este pequeño diccionario te puede servir durante tu estancia por Veracruz; recuerda "Pachi" que si quieres pasar unas buenas vacaciones no hagas "Iris", disfruta la "jiribilla" del puerto y el "castre" de toda la bandera. Cuídate de las "cábulas" para que no te confundan con algún "mayate" y no salgas "peído". Por último, recuerda siempre gritar la palabra "jarooocho", te da identidad y flow.

/ct