Caóticas las clases en universidades

Los alumnos de diferentes instituciones universitarias están inconformes con los nuevos métodos de enseñanza.

"Con puras diapositivas llenas de palabras, me aburro y pierdo el interés, y todavía nos encargan mucha tarea despues de su grandiosa explicación", comentó un alumno.

El inconformismo se refleja también en las redes sociales, pues los memes nunca faltan con quejas y chistes de humor negro sobre esta circunstancia.

En un país cómo México, donde la educación es insuficiente, es lamentable que la situacion se debilite. "A mi en cierta manera tampoco me agrada mucho porque llega a complicarse cuando no puedes tomar la clase por fallas técnicas como luz, internet y que ya no queda en nosotros perder la clase y aún así nos afecta mucho" aseguró Daylet, estudiante universitaria.

"Considero que el conflicto de las clases no presenciales radica en el estar cierta cantidad de horas sentados frente al monitor, si bien, los maestros están preparados, no quita que los alumnos nos lleguemos a aburrir. Estamos acostumbrados a comunicarnos de manera interpersonal, cara a cara y resolver dudas de manera palpable. Yo podría describir las clases online como una serie de videos en YouTube. No me gusta, es tedioso y la cantidad de tareas es caótico" afirmó Javier, estudiante inconforme.

Muchos alumnos insatisfechos muestran su molestia hacía la cantidad de tareas, aseguran que el estrés es mucho más y no los toman en serio por creer que son flojos con sus responsabilidades.

"Está bien que los maestros encarguen y tareas y eso, es normal, pero no inventes, haz de cuenta que te dicen ´hazte 68 códigos para el viernes´ y hoy es miércoles, y la siguiente materia te dicen que hagas una investigación para mañana, o sea te saturan y cada día se acumula la tarea y siento que no avanzo nada, llevo 4 días enfermo y ya fui al doctor y lo que tengo es estrés, no puedo pensar en trabajos o escuela porque me da taquicardia, y empiezo ir al baño" así lo señala un estudiante de ingeniería.

Desafortunadamente todavía no es momento de regresar a las aulas, el número de contagios sigue siendo fuerte y por el momento las clases online seguirán siendo la única opción.