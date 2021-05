Campañas 2021 más espectáculos que propuestas: Jeremías Zuñiga

"Se está observando una polarización de la elección: quienes están con la Cuarta Transformación y quienes no están. Esto ha llevado a grupos empresariales, a grupos políticos no sólo a aliarse sino a descalificarse y desde luego, al gobierno a defender su proyecto.

"Percibo también en el ambiente en diferentes medios de internet, programas por internet donde esa violencia verbal y política ya traspasó las ideas: hoy todos quieren agredir verbalmente, todos quieren señalar, descalificar; otros recurrieron a los bailes, recurrieron a hacerse chistosos, a tratar de mover influencers en redes sociales", señaló Zúñiga Mezano.

Afirmó que todo eso se aleja de la política, y sumado a la violencia verbal, este ambiente va a estar polarizado y quizá los partidos de reciente creación perderían el registro.

Dijo que con base en los análisis, la elección se concentrará en el polo Morena-PT-Verde y la alianza PRI-PAN-PRD.

Dijo que ahí se concentrará el mayor número de votos y eso provocará que partidos de nueva creación pierdan el registro.

Estimó que pese a la pandemia del coronavirus habrá una participación cercana al 52 por ciento del electorado.

"Qué lástima que los partidos más allá de preocuparse por sus candidatos, principalmente en generar propuestas, ideas, un debate propositivo que anime y entusiasme a la gente, caigan en el ´estás conmigo o estás en mi contra´. Pero saliendo del debate público, del debate mediático, se van a comer juntos, van a las mismas fiestas, van a las mismas actividades sociales", subrayó.

No obstante, dijo que después de los comicios, esa violencia verbal la dejan en sus seguidores, se agreden unos a otros, mientras los políticos van a las mismas bodas, a las mismas comidas, a los mismos restaurantes y ellos se llevan muy bien y no se dan cuenta del daño tan grave que le hacen a México con esta visión", recalcó Zúñiga Mezano.

Criticó la polarización y confrontación entre empleados y empresarios.

Dijo que según las encuestas, Morena logrará la mayoría simple, pero no mayoría constitucional y no le alcanzará para las reformas.

Además, eso puede provocar radicalización porque ya todos van a empezar a tirar hacia el 2024, y los únicos perjudicados serán los mexicanos.

"O logramos entender que apostarle a que le vaya mal a México es apostarle a que nos vaya mal a nosotros, eso todavía no lo entendemos, no tenemos la visión de un país tan cercano como Estados Unidos, donde los demócratas cuando tienen la presidencia o los republicanos le dicen al presidente ´te apoyo´ y viceversa, republicanos con demócratas. Aquí en México no, aquí se hace todo para que al gobernante en turno, sea del partido que sea, le vaya mal", concluyó.