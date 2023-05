¡Son cráteres! Calles de Lomas del Río Medio 4 son intransitables; se forman más baches

¡Qué onda pachis! No saben esta vez acudimos al reporte de la flota de Lomas de Río Medio 4, al norte de la ciudad de Veracruz, donde vecinos reportan el abandono en el que se encuentran sus calles.

Y es que este fraccionamiento que tendrá unos 10 años, tiene calles que están para llorar, vamos peor que aquellas del centro como la avenida Bravo, que a cada rato andan bacheando.

En esta ocasión acudimos a la avenida Río San Isidro a la altura de Río Guayas, en Lomas de Río Medio 4, donde de plano la carpeta asfáltica está destruida, tramos que hasta parece de terracería, con baches.

Hasta un "río", pero no sea crea que uno que da vista al paisaje, sino uno de aguas de descarga de lavadora y patios que vecinos dejan correr afuera de su casa y llega hasta la esquina donde hay una alcantarilla pluvial.

El mal estado de la calle la hacen intransitable, sin embargo, Río San Isidro es el paso obligado de varias líneas del transporte público que tienen base en este fraccionamiento, además de quienes viven sobre esta avenida y a fuerza deben pasar por ahí.

Y ni se diga de esa corriente de agua que viene de casas ubicadas sobre Río Guayas, donde un tramo de la calle parece de terracería que combinado con el riachuelo se hace lodo.

De verdad que es increíble como soportan los vecinos vivir así, no es posible que la autoridad no les haga caso a sus peticiones para rehabilitar esta y otras calles, que aunque no parezca afirman esta municipalizado el fraccionamiento.

Los vecinos dicen no saber entonces en qué se invierte su pago del predial, si las calles están para llorar.

Así que les hacemos el llamado al gobierno municipal para que atiendan las quejas de los vecinos de Lomas 4.

Sigan enviando sus reportes a la línea justiciera que aquí les damos voz a sus quejas sobre las condiciones en que se encuentra su ciudad.

Fotos: Myriam Serrano | IMAGEN DE VERACRUZ

/lmr