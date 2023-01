Buscan prevenir y sancionar casos de abusos de pastores o sacerdotes en iglesias de Veracruz (+Video)

Las distintas religiones trabajan para prevenir y sancionar los casos de abuso sexual que pastores o sacerdotes llegan a cometer contra menores de edad, señaló el párroco de la Catedral de Veracruz, Aurelio Mojica Limón.

Luego de la detención realizada en el transcurso de la semana del pastor religioso Jorge "N" como presunto responsable del delito de violación en agravio de menores, en San Andrés Tuxtla, cometido en 2011, recordó que el mayor porcentaje de abusos sexuales infantiles se da principalmente en el hogar.

Consideró que los abusos sexuales cometidos por religiosos generan mayor escándalo, pero en la actualidad los niños son enganchados por medio de la tecnología para diversos fines.

"Son los riesgos que se van a tener en todos lados y hay que tener en consideración que no debe de pasar en ningún lado y hay que tener en consideración que no debe de pasar en ningún lado. Pero la mayor cantidad de abusos que se presentan y que se callan es dentro del mismo círculo familiar y en otros ambientes, estos (los de las iglesias) porque provocan escándalos, pero no es que sucedan más en estas áreas".

Recordó que el vaticano estableció lineamientos para evitar abusos sexuales, pero también debe trabajarse desde el hogar para que los niños no caigan en redes de trata de personas o sufran abusos.

"Es tratar de insistir en las familias para que se fomenten los valores, los principios y en la formación eclesiástica para llegar a convertirnos en sacerdotes se está poniendo mucha atención y mucho cuidado porque son 8 o 9 años de formación y se ha fortalecido la formación religiosa".

Cabe recordar que recientemente detuvieron a Jorge "N", en Hidalgo. Desde 2011 se encontraba prófugo de la justicia por denuncias de presuntos abusos sexuales cometidos en San Andrés Tuxtla.

/lmr